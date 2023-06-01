Авария произошла сегодня в районе остановки "Мясокомбинат". 14-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль. В результате наезда девочка получила ушибы.

Фото очевидцев

- 24-летний водитель автомашины "Ваз-2109", двигаясь по пр. Кобланды Батыра, совершил наезд на несовершеннолетнюю. По результатам освидетельствования водитель был трезв, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Факт зарегистрирован. В отношении виновника ДТП возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК. Процессуальное решение примет административный суд.



В ведомстве сообщили, что на дорогах области с начала года с участием детей произошло 30 ДТП, в которых 4 ребенка погибло, 32 получили различные травмы. Полицейские призывают водителей к снижению скорости перед перекрестками и пешеходными переходными, а также в повышенной внимательностм при заездах во дворы жилых массивов.