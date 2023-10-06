Решение по делу о наезде на 10-летнего мальчика автомобиля под управлением Игоря С. на пешеходном переходе на ул. Уральской огласил специализированный суд по административным правонарушениям Костаная. ДТП произошло 22 сентября, двое братьев переходили дорогу по "зебре", когда на них налетела "ГАЗель".

Фото из архива "НГ"

Старший брат успел оттолкнуть младшего, но самого его сбила машина. Водитель после аварии уехал с места происшествия. Полиция, отвечая тогда на запрос "НГ", сообщила, что виновник ДТП был под воздействием каннабиоидов. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу.

- Постановлением суда правонарушитель признан виновным за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с причинением потерпевшему вреда здоровью (ст. 608 ч.3 КоАП), оставление места ДТП (ст. 611 ч.2 КоАП) и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 8 лет, - сообщает пресс-служба областного суда.

Постановление суда в законную силу еще не вступило.