ДТП произошло 22 сентября на ул. Уральской, возле дома № 6. Двое братьев 8-ми и 10 лет шли в школу, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда произошла авария. О происшествии в редакцию "НГ" сообщила мать школьников Бикамал И.

27 сентября на этом пешеходном переходе один из знаков вовсе лежал на земле. Разметки на асфальте тоже нет

- Первая машина остановилась, дети прошли часть дороги, а вторая машина, "ГАЗель", не остановилась. Старший сын успел оттолкнуть младшего брата и "Газель" сбила 10-летнего сына. Водитель не остановился и не оказал помощь. Помощь детям оказали другие водители, - рассказала Бикамал.

Школьников в беде не оставили очевидцы: они вызвали скорую помощь, взяли у ребенка телефон и позвонили его маме. Один из водителей сообщил о происшествии в полицию, догнал виновника ДТП и вернул его к месту аварии.

- Как оказалось, эта "ГАЗель" развозила воду. Водитель Игорь С. был нетрезв, не вписан в страховку, официально не работает, - рассказала Бикамал. - Ни сам виновник, ни фирма, где он работает, перед моим ребенком не извинились, не интересуются состоянием его здоровья.

К счастью, переломов у школьника не оказалось, лишь многочисленные ушибы. И, по словам матери, на фоне стресса у него произошел ангиоотек. В данный момент ребенок проходит лечение в больнице.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области в ответ на запрос "НГ" подтвердили факт ДТП и сообщили: водитель был под воздействием каннабиоидов.

- В 12.44 на пульт "102" поступило сообщение, о том, что водитель автомашины "ГАЗель" совершил наезд на 10-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель "ГАЗели", следуя по улице Уральской от кольца по направлению к аэропорту, совершил наезд на несовершеннолетнего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу, - сообщили в ведомстве. - Согласно заключению медицинского освидетельствования, установлен факт употребления водителем каннобиоидов. Кроме того, водитель управлял автомобилем без страхового полиса.

По факту ДТП полиция собрала материалы и назначила судебно-медицинскую экспертизу, по результам которой будет принято процессуальное решение.

Тем временем Бикамал направила обращение акиму города с просьбой установить на этом пешеходном переходе светофор, чтобы сделать безопаснее путь детей из близлежащих домов, обучающихся в школе № 17.

Фото Ксении РЕБИК