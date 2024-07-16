За последние пару недель «НГ» сообщала о нескольких ЧП, произошедших с детьми: 28 июня водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе, 3 июля дети остались дома одни и, играя с огнем, нечаянно подожгли квартиру, вечером 6 июля ребенок упал на детской площадке и попал в больницу, а 7 июля двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки. Чтобы узнать, в чем причина увеличения детского травматизма и ЧП среди детей, есть ли в каких-то случаях вина родителей, мы обратились к детскому врачу, ортопеду-травматологу высшей категории Костанайской детской областной больницы Санжару ЖАГАПАРОВУ.

28 июня на пешеходном переходе возле пересечения ул. Темирбаева и пр. Аль-Фараби в Костанае сбили женщину с ребенком/Фото из архива "НГ"

У Санжара Маратовича уже более 20 лет стажа. Он проводит консультативно-диагностические приемы и дальнейшее лечение, в т.ч. оперативное, для детей с заболеваниями костно-мышечной системы.

Он сообщил, что за июнь в отделении пролечено 177 человек, обращения в травмпункт поступили от родителей 1 648 детей. Сейчас отделение полное - в нем лечатся 40 детей. Выписывают примерно 10 человек в день, но ежедневно поступает такое же количество пациентов.

Врач отмечает, что хоть, по его наблюдениям, по сравнению с летом прошлого года электросамокатов и гироскутеров в городе и стало меньше, количество случаев травматизма, связанных с ними, не сократилось.

- Особую тревогу вызывает то, что увеличилось количество детей, поступивших к нам с ДТП. Это не только пассажиры, но и пешеходы, которые были сбиты автотранспортом, - пояснил Санжар Жагапаров. - Также отмечу, что часто поступают к нам дети-мотоциклисты или скутеристы, как мы их называем. В июне таких было 33 человека, а это, как я считаю, большое число. У нас сейчас в отделении лежат трое детей с переломами верхних и нижних конечностей, которые пострадали в ДТП при использовании мотоциклов и скутеров. Им по 14, 15 и даже 12 лет! Еще одна девочка лежит после падения с электросамоката - она разогналась и упала, там даже до перелома черепа дошло.

Прокомментировал Жагапаров и случай 6 июля, когда подростки катались на мопеде по ул. Маяковского. По его мнению, в таких ситуациях есть вина самих родителей.

- Очень хорошо, что МВД РК ужесточило правила для водителей скутеров, самокатов и т. д. Теперь им необходимо иметь права категории «А». И обязательно нужно надевать защитный шлем, налокотники и наколенники. Нельзя покупать такие транспортные средства детям, не достигшим 16 лет! А когда 13-14-летнему ребенку покупают скутер с объемом двигателя 1500 кубических сантиметров, я считаю, что для него это самоубийство, - пояснил он. - Я сам водитель, и недавно в мкрн Северо-Западный в Костанае видел такую картину: мальчишка, лет 10-11, на скутере, сзади него - девочка лет 9. И они спокойно едут по дорогам общего пользования... Куда смотрят родители?! Это, конечно, самый главный вопрос... Пока мой ребенок не получит права, никогда ему не куплю такие «игрушки».

- То есть у вас в отделении лежит больше всего детей, которые пострадали в ДТП?

- Нет, здесь преобладает, банально, - уличная травма, падение с качели, с турника, с забора и т. д. Есть дети и с бытовыми травмами. У нас лечатся дети до 18 лет, есть и совсем малыши. К примеру, у нас есть пациент, который упал с дивана, и у него был перелом костей черепа. Его прооперировали. Конечно, бытовые, уличные травмы всегда будут, от этого мы никуда не денемся. Вообще, мы привыкли работать не по статистике, а по факту - как оно есть. Ведь каждая цифра - это судьба определенного ребенка и его родителей, и дай бог, чтобы этих цифр было все меньше и меньше.

- Можно сказать, что июнь-июль, да и лето в целом, для вас самый сложный период, когда детей с различными травмами поступает больше всего?

- Да, для нас это один из самых «жарких» периодов, но у нас и в мае тоже была «горячая пора». Я бы сказал, это скорее период с апреля по октябрь. На улице уже сухо, дети вытаскивают свои велосипеды, ролики, самокаты, купленные их родителями, скутеры и т. д. По моим наблюдениям, май самый травмоопасный, особенно конец мая - начало июня. В мае, например, преобладают школьные травмы, а в сентябре много ДТП с участием детей, когда они идут в школу. Где-то есть вина водителей, а где-то, конечно, и самих детей. Да, есть вина и взрослых, но часто это, так называемый, несчастный случай: где-то они отвлеклись, где-то недоглядели, но вы и сами знаете, что есть у нас шкодливые дети. Когда дети из окон падают, например, родители нам рассказывают, что «буквально отвернулась на минутку, а тут такое произошло». Поэтому я думаю, в таких ситуациях не всегда есть вина родителей. А если они им скутеры и мопеды покупают, то да, тогда я считаю, что родители виноваты.

3 июля горел балкон в квартире двухэтажного жилого дома по адресу ул. Чехова, 175. Веротяная причина пожара - детская шалость / Фото из архива "НГ"



- А какие виды травм чаще всего наблюдаете у детей?

- Если говорить по нозологии (раздел медицины - учение о болезнях и их классификации - «НГ»), то это переломы верхних конечностей, ключицы. На втором месте черепно-мозговые травмы, различные виды и формы сотрясений, ушибов головного мозга. И, конечно, встречаются и переломы нижних конечностей. В осенне-зимний период часто встречаются ожоги. А вообще наблюдаем разные травмы, от банальной ссадины до серьезных переломов.

- К вам часто поступают дети, которые получили травмы на детских площадках. Как их минимизировать?

- Детские игровые площадки у нас оставляют желать лучшего: например, в моем дворе, в 7 мкрн, на площадке стоят различные элементы, наверное, еще с 80-90-х годов! При этом мы постоянно обращаемся в акимат и просим ее заменить. Вообще, если вы видите, что дети играют, например, на разбитой качели, то разберите ее уже. Я бы хотел, чтобы у нас в каждом дворе была минимум одна правильно выполненная по всем технологиям игровая площадка. Еще заметил, что в последние годы в Костанае появилось много вандализма. Откуда это все?! Наверное, это идет из семьи, от воспитания... Это самая страшная вещь, когда один человек строит, а другой разрушает.



- А кто виноват в травматизме на детских площадках?

- Я думаю, это время... Бывает, стоит какая-то старая конструкция, на нее дети залезают, сидят тут же родители, не делая им никакого замечания. Или мама в телефоне сидит, а ребенок где-то там, в стороне. А дети есть дети. У меня случай был: ребенок залез на горку в 3 метра и упал с нее, хочется у мамы спросить: а ты где была?! В своем телефоне... Думаю, тут еще у ОСИ кадровый дефицит: очень сложно найти какого-нибудь рабочего, тем более квалифицированного.

- Что вы можете посоветовать родителям?

- Важно понимать, что, например, москитная сетка никогда не удержит ребенка. Понимаю, что в условиях противопожарной безопасности нельзя ставить решетки на окна, но сейчас окна очень модернизированы, и есть много блокираторов окон, различные замки. Не надо жалеть 2000-3000 тенге и лучше купить их, если у вас есть маленькие дети. Также никогда не ставьте к окну какую-либо мебель, например, диван, на который ребенок может запросто залезть. Поэтому лучше поставить окно со сложным открытием. Вообще главный совет, который я могу дать родителям - нужно обеспечивать безопасность своего ребенка. Хотя у нас всегда как в русской классике вопросы - "Что делать?" и "Кто виноват?" Но я считаю, что всегда нужно начинать с себя, спросить, почему я этого не сделал. Вот и все.

Фото Андрея СКИБЫ