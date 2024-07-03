Сегодня, 3 июля, в 16:21 на пульт ДЧС поступил вызов о том, что огонь охватил балкон в квартире двухэтажного жилого дома по адресу ул. Чехова, 175. Существовала угроза распространения огня.

- Сотрудники МЧС спасли пожилую женщину 1938 года рождения. До прибытия пожарных жильцы заблаговременно эвакуировались. В 16:37 пожар был локализован, в 16:45 огонь ликвидирован на площади 12 кв.м. Предварительная причина пожара - детская шалость с огнем, - сообщили "НГ" в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Напоминаем: не оставляйте детей без присмотра! Расскажите им об опасности игр с огнем, а спички и зажигалки уберите в недоступное место.

Соцработник Татьяна КОКШИНА ухаживает за бабушкой, которую эвакуировали. Татьяна рассказала "НГ", что бабушка живет по соседству с квартирой, в которой начался пожар. ЧС женщина не видела и приехала на место происшествия уже когда все закончилось, но рассказала некоторые подробности, которые ей известныю

- В той квартире полуторагодовалый ребенок и его двоюродный брат остались дома одни. Они были закрыты. Мама и бабушка пошли в больницу, - рассказала "НГ" Кокшина. - Пожар начался с балкона. В итоге он сгорел, как и ковер внутри. Все живы. С бабушкой, за которой я ухаживаю, все нормально. От госпитализации она отказалась. Была сильно взволнована, но все показатели ее здоровья сейчас в норме.

Фото ДЧС Костанайской области.