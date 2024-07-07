Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки, оставшись без присмотра взрослых, в Костанае
Андрей СКИБА
7 июля 2024, 19:28 | Происшествия
ЧП произошло сегодня, 7 июля. Как сообщает в своем Instagram ДЧС Костанайской области, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.
В ДЧС напомнили:
1. Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
3. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;
1. Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
3. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;
"НГ" также обратилась за комментарием в управление здравоохранения акимата Костанайской области. Ждем ответа.
О еще одном ЧП, которое произошло вчера, 6 июля на детской площадке во дворе дома №7 в мкрн Наурыз сообщил наш читатель.
- Что-то произошло на детской площадке. Приехала скорая, видно, что кого-то грузят на носилки, понесли, - прокомментировал он происходящее. - По всей видимости несут ребенка. Что случилось непонятно. Наверное неудачно упал, хотя я не видел, чтобы судить. Грузят в скорую помощь.
"НГ" обратилась за комментарием в управление здравоохранения.
Сегодня, 7 июля, нам ответили, что вчера, в 21.00 ребенок (4 года) поступил в Костанайскую областную детскую больницу.
- В приемном покое был осмотрен специалистами, проведены все необходимые диагностические обследования, - сообщили "НГ " в пресс-службе ведомства. - Выявлен ушиб мягких тканей и ссадины. После осмотра ребенок был отпущен домой.
О причине случившегося на детской площадке в управлении не знают.
О причине случившегося на детской площадке в управлении не знают.
Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney
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