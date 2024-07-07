ЧП произошло сегодня, 7 июля. Как сообщает в своем Instagram ДЧС Костанайской области, она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

В ДЧС напомнили:



1. Не оставляйте маленьких детей без присмотра;



2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;



3. Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;





"НГ" также обратилась за комментарием в управление здравоохранения акимата Костанайской области. Ждем ответа.

О еще одном ЧП, которое произошло вчера, 6 июля на детской площадке во дворе дома №7 в мкрн Наурыз сообщил наш читатель.

- Что-то произошло на детской площадке. Приехала скорая, видно, что кого-то грузят на носилки, понесли, - прокомментировал он происходящее. - По всей видимости несут ребенка. Что случилось непонятно. Наверное неудачно упал, хотя я не видел, чтобы судить. Грузят в скорую помощь.



"НГ" обратилась за комментарием в управление здравоохранения.

Сегодня, 7 июля, нам ответили, что вчера, в 21.00 ребенок (4 года) поступил в Костанайскую областную детскую больницу.

- В приемном покое был осмотрен специалистами, проведены все необходимые диагностические обследования, - сообщили "НГ " в пресс-службе ведомства. - Выявлен ушиб мягких тканей и ссадины. После осмотра ребенок был отпущен домой.



О причине случившегося на детской площадке в управлении не знают.

Иллюстрации сгенерированы нейросетью Midjourney

