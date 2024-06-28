Сегодня, 28 июня, в 19:10 читатели сообщили "НГ" о ДТП на ул. Темирбаева, недалеко от пересечения с пр. Аль-Фараби. По словам очевидцев, на пешеходном переходе сбили женщину и ребенка.

В пресс-службе управления здравоохранения акимата Костанайской области "НГ" сообщили,что пострадавшие были доставлены в городскую больницу и областную детскую больницы.

- Сейчас они находятся в реанимационном отделении под круглосуточным наблюдением медперсонала, - сообщили в ведомстве. - Состояние обоих пострадавших определяется как стабильно тяжелое. Проведены все клинические обследования, консультации профильных специалистов, назначенное лечение получают в полном объеме.

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" сообщили, что ДТП произошло около 17:20 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Темирбаева.



23-летний водитель автомобиля Changan совершил наезд на 34-летнюю местную жительницу , которая переходила дорогу с 2-х летним ребенком.



- В результате ДТП оба пешехода с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время полицией проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Фото предоставлено очевидцами ДТП