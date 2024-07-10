Сообщение о масштабном празднике появилось в социальных сетях Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения (ССГПО). В анонсе указано, что программа, приуроченная ко Дню металлурга, будет состоять из двух частей.

Казыбек Курайыш, Асха Принц, Назима, Jah Khalib, Мирас Жугунусов / Коллаж "НГ"

20 июля днём - праздничная программа для детей, а вечером на центральной площади выступят сразу 5 звезд казахстанской эстрады.

- Встречаемся 20 июля, с 10 до 12 часов, в парке "Достык" мы приготовили большое количество сюрпризов и развлечений для детей, - говорится в анонсе ССГПО. - С 17:00 до 23:00 на городской площади вас порадуют выступления артистов города и костанайской филармонии.

В списке звездных гостей певцы Казыбек Курайыш, Асха Принц, Мирас Жугунусов, Назима и Jah Khalib. Все они ранее уже выступали на праздниках в Костанае или Рудном. Назима пела на Дне молодежи в июне 2019 года в Рудном и на Дне города в августе 2022 года в Костанае. Jah Khalib выступал в Костанае в сентябре 2022-го на дне рождения одного из торговых центров и на Дне города в августе 2023-го. Курайыш, Принц и Жугунусов выступали на музыкальном фестивале Music Fest на стадионе "Центральный" в областном центре. Мирас Жугунусов приезжал на День города в Рудный в 2022 году.

Какое-то время в Рудном пытались совместить два праздника: День города и День металлурга. Как сообщила корреспонденту "НГ" и. о. руководителя отдела культуры Рудного Ирина ЛОГВИНОВА, в этом году день рождения города отпразднуют, как и положено, в конце августа. Подробный анонс праздника пока в процессе разработки.