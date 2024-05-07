Прения по делу Жулдыз МОЛЖИГИТОВОЙ прошли в суде № 2 Костаная 6 мая. Она обвиняется в том, что обещала клиентам продать по сниженным ценам квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала. Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге. В обвинительном акте даже сказано, что Молжигитова разработала преступный план, согласно которому занималась мошенничеством под видом риелторской деятельности.

При даче показаний Молжигитова полностью отрицала свою вину и обвиняла во всем Ильяса Букаева. Он представлялся судебным исполнителем, давал информацию о залоговых квартирах и тоже брал деньги за их продажу. В суде его так и не допросили, несмотря на неоднократные просьбы стороны подсудимой. Ему даже назначали принудительный привод, но оказалось, что он сейчас находится в Астане, поэтому в суде Костаная просто зачитали его показания.

На прошлом судебном заседании Жулдыз Молжигитова неожиданно для всех сказала, что хочет заключить процессуальное соглашение о полном признании вины. Прокурор была не против. Хотя это решение сильно удивило судью.

- Во время показаний вы полностью отрицали свою вину, а заключение процессуального соглашения предполагает полное признание вины, - пояснил подсудимой судья Мерей АМАНЖУЛОВ. – В случае заключения процессуального соглашения вы можете рассчитывать на половину срока, предусмотренного по ваше статье.

После обдумывания и совета с адвокатом Молжигитова признала вину и сказала, что готова заключить процессуальное соглашение. Однако сегодня в нем отказали и суд перешел к прениям сторон. К этому моменту подсудимая уже выплатила весь ущерб потерпевшим и с их стороны претензий к ней не было.

- Прошу Молжигитову признать виновной и назначить ей 4 года 6 месяцев лишения свободы с запретом заниматься деятельностью в сфере купли-продажи квартир сроком на 6 лет, - сообщила в прениях прокурор. – Срок считать условным, назначить пробационный контроль.

Судья удалился в совещательную комнату и примерно через полчаса вынес приговор:

- Признать Молжигитову виновной и назначить ей 4 года в виде ограничения свободы. Назначить запрет на занятия посреднической деятельностью при купле-продаже и аренде недвижимости сроком на 4 года. Назначить пробационный контроль на весь срок наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ