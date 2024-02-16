Уголовное дело в отношении 51-летней Жулдыз МОЛЖИГИТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 16 февраля. Она обвиняется в том, что обещала клиентам продать по сниженным цене квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала. Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге.

На прошлом судебном заседании прозвучали еще две фамилии: Даметкен Шапа и Елена Вискуп. Они проходят по делу свидетелями, но, как сообщили потерпевшие, тоже участвовали в продаже квартир и домов. Предлагали жилье, знакомились с клиентами и получали за это деньги.

Даметкен Шапу допросили на прошлом судебном заседании, она подтвердила, что брала деньги за то, что находила клиентов. Причем немалые - от 500 000 до 1,5 млн тенге. С чем был связан такой разброс и от чего он зависел, свидетель так и не пояснила, но явно, что вознаграждение Шапы не зависело от стоимость жилья. В суде она сообщила, что уже полностью отдала эти деньги, а должна клиентам осталась только Молжигитова.

Сегодня в суде допросили Елену ВИСКУП. Она представилась исполнительным директором ИП "Олимп".

- Я занимаюсь реализацией проблемной недвижимости. Я предлагала Молжигитовой имущество, которое находится в залоге в банке, а также в корпорации АО "Эстет Менеджмент Компани", - пояснила суду Вискуп. - АО расположено в Алматы, оно дает рекламу по всему Казахстану и продает проблемную недвижимость. Как я понимаю, это выкупленные "мертвые" активы. То есть, залоговое имущество, которое не было продано раньше на торгах, перешло в корпорацию. У них есть региональные представители во всех городах. Я работала с ними и предлагала эти квартиры Молжигитовой.

Вискуп привела в пример продажу коттеджа в Костанае по ул. Мичурина, 100, на окраине города. Он находился в собственности алматинского АО.

- Они предложили мне, как представителю, продать его за 31 млн тенге, я выезжала на коттедж, он был не в аварийном состоянии, а в заброшенном, - рассказала свидетель. - Тогда я сказала, что цену нужно снижать. И предложила за него 20 млн тенге.

- То есть, вы могли торговаться с АО "Эстет"? - уточнил судья Мерей АМАНЖУЛОВ.

- Да, конечно. Мы предложили 20 млн тенге, потому что на эту сумму был клиент. Но АО отказалось, - ответила свидетель. - Через время из АО снова позвонили, сказали, что готовы отдать за 19,5 млн тенге. Мы с клиентом полетели в Алматы, в корпорацию. Клиент дальше сама заключила договор, отдала деньги и купила этот коттедж.

В суде выяснилось, что первой хотела купить этот коттедж Айман ШАЯХМЕТОВА, которая сейчас проходит по делу потерпевшей.

- Шаяхметову не устроила цена в 31 млн тенге, - пояснила Вискуп. - Через время корпорация дала дисконт - то есть, снижение до 19,5 млн тенге. Но Шаяхметова не могла долго ждать и уже купила другой дом за это время.

- Вы сказали, что меня не устроила цена, - взяла слово потерпевшая Айман Шаяхметова. - Вы мне озвучили сумму в 13 млн тенге, но позже продали его за 19 млн тенге. Откуда вы взяли эту сумму?

Вискуп сказала, что не готова ответить на этот вопрос. Потерпевшая также заявила, что Вискуп до сих пор не вернула ей больше 1 млн тенге. Вискуп ответила, что должна деньги только Молжигитовой.

- Какая вообще взаимосвязь между Молжигитовой, Шапой и вами? - спросила государственный обвинитель

- Я работала только с Молжигитовой, она мне платила за то, что я предоставляла ей информацию о дешевых квартирах, - ответила Вискуп. - Все клиенты знали, что жилье проблемное - то есть, либо находится в аресте, либо в нем еще жили люди, которые попали под выселение, либо малолетние дети. Все клиенты об этом знали и понимали, почему такая низкая цена.

На вопрос, как она познакомилась с Молжигитовой и давно ли они знакомы, Вискуп ответила: во время пандемии они изготавливали медицинские маски, так как Молжигитова - прекрасная швея. Потом занялись продажей недвижимости.

- Какую роль в вашей сделке должна была играть Вискуп? - спросила потерпевшую адвокат подсудимой Снежанна ЖУКОВА.

- Вискуп должна была участвовать от моего имени в торгах через мою ЭЦП. Но в итоге мы доверенность так и не дали. А в банк для оформления нас должна была сопровождать Молжигитова, - пояснила Шаяхметова.

Еще одна потерпевшая Анастасия КОРЯКОВА пояснила суду, что собиралась купить коттедж по ул. Герцена за 18 млн тенге. Предложение поступило от Молжигитовой, но цену озвучивала Вискуп.

- С тех пор прошло два года - с марта 2022 года. Сейчас этот коттедже продают на сайте объявлений за 57 млн тенге. Цена не снижается. Почему вы предоставили информацию о столь низкой цене? Мы передали деньги с учетом, что он будет стоить 18 млн тенге. Откуда вы взяли такую нереальную цену? - задала вопросы Корякова. - И, кстати, вы называли другую фирму. Говорили, что работаете с "Жусан Корпорейшн". Получается, вы работаете с разными корпорациями?

- Да, с разными, и могу предоставить договоры на работу, - подтвердила Вискуп. И пояснила по поводу цены на коттедж: - На тот момент банк дал цену 36 млн тенге за этот коттедж, дисконт был 48%, то есть, скидка допускалась почти в два раза. После кровавых событий, когда расстреляли судебников на проблемном жилье, закон изменили и не разрешили снижать цену проблемного жилья более чем на 25%. Вот так и получилось, что цена дома изменилась в сторону подорожания. Это внутренняя политика банка, которая не позволила продать вам дом дешевле.

Елена Вискуп также сообщила, что после вступления в силу нового закона владельцу арестованного или другого проблемного жилья дают право на самореализацию. То есть, у человека есть год, чтобы он сам реализовал проблемное имущество. Если он не реализует, то имущество возвращается банку. В связи с этим и выросли цены, никто не хочет расставаться с недвижимостью.

Вискуп подтвердила в суде, что именно она должна Молжигитовой более 3 млн тенге, которые та, в свою очередь, задолжала потерпевшим. И обещала полностью рассчитаться с подсудимой до конца судебного процесса.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ