Уголовное дело в отношении 51-летней Жулдыз МОЛЖИГИТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 февраля. Она обвиняется в том, что обещала клиентам продать по сниженной цене квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала.

Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге. На первое заседание в конце января Молжигитова не явилась: адвокат сообщил, что у нее стресс и она проходит лечение в Центре психического здоровья.

Второе заседание суда началось с того, что в деле появился еще один адвокат - Снежанна ЖУКОВА, которая сообщила, что будет помогать первому - Дастану Шамшину. Оба адвокаты заявили 8 ходатайств, в том числе об отложении расмотрения дела в связи с его ознакомлением и с тем, что подсудимая готова полностью погасить ущерб, собирает деньги для этого.





Судья Мерей МАНЖУЛОВ отклонил часть ходатайств, пояснив, что второй адвокат может ознакомиться с материалами дела позже, а подсудимая может погасить ущерб вплоть до прений, которые еще не скоро. Тогда Жукова подала ходатайство об отводе судьи в связи с нарушением ее прав. Отвод рассматривали около часа, но в итоге не поддержали. Заседание продолжили в прежнем составе.

Потерпевший Болат МУРАТОВ рассказал в суде, как он пришел в офис к Молжигитовой, расположенный по ул. Майлина,15.

- Там мне сказали, что продается квартира по ул. Уральская,10, она стоит 8 млн тенге, - пояснил потерпевший. - Мне сказали сразу отдать 3 млн тенге, остальное - через месяц, когда уже будет готова квартира. Квартиру я не видел. Потом Молжигитова перестала выходить на связь.

Муратов отметил, что из 3 млн тенге подсудимая осталась должна ему около 1 млн. Судья попросил потерпевшего скорректировать иск. После многочисленных вопросов выяснилось, что дешевую квартиру предложил некий Самат Карисов, который и озвучил сумму в 8 млн тенге. Именно Карисов повез Муратова в офис к Молжигитовой, где была еще одна женщина - Даметкен Шапа. Она проходит по делу свидетелем.

Вторая потерпевшая Жадра АТЧАБАРОВА пояснила, что она «Молжигитову знать не знала».

- Я познакомилась с Даметкен Шапа через свою знакомую, - сообщила Атчабарова. - Она предложила дешевую квартиру, я отказалась. Но через полгода она снова позвонила и предложила эту квартиру. Тогда мы начали с мужем думать. Нам предлагали 3-комнатную квартиру за 12 млн тенге, реальная стоимость которой больше 20 млн тенге. У нас было около 7,5 млн тенге наличными, которые мы выручили после продажи малосемейки. Мы пришли в офис по ул. Майлина,15, где я впервые увидела Молжигитову. Квартиру я не видела и даже не знаю, по какому адресу она находилась. Мне сказали, что она расположена в новом микрорайоне Юбилейный.

Квартиру Атчабарова так и не получила. Через два месяца начала беспокоиться, звонить Молжигитовой, которая продолжала обещать ей жилье. По словам потерпевшей, Молжигитова осталась ей должна 4 млн 856 тысяч тенге.

- А когда мы познакомились с Саматом и сотрудничал ли он с нами? - поинтересовалась подсудимая.

- Пусть Самат сам за себя отвечает, - коротко ответила потерпевшая.

В итоге выяснилось, что Самат - этот тот самый Самат Карисов, который предложил дешевую квартиру потерпевшему Муратову. Он является мужем Атчабаровой и проходит по делу свидетелем.

Свидетеля Даметкен ШАПУ допросили последней на этом заседании.

- Жулдыз я знала давно. Я услышала, что ей предлагают квартиры и дома. И пригласила своих знакомых, чтобы они могли купить дешевое жилье, - сообщила Шапа. - За то, что я приводила своих знакомых, получала деньги. Точно получила за шестерых.

Свидетель озвучила суммы, которые ей передавала Молжигитова просто за то, что она приводила клиентов. Они варьировались от 500 000 тенге до 1,5 млн тенге. На неоднократные вопросы и прокурора, и потерпевших, из чего исходили суммы вознаграждения и почему они так отличаются друг от друга, свидетель ответить так и не смогла.

В ходе допроса Шапы выяснилось, что к делу имеет отношении еще один человек - Елена Вискуп, которая тоже проходит по делу свидетелем. А также озвучили фамилию Ильяса Букаева.

- Информацию о дешевых домах и квартирах Молжигитовой давала Елена Вискуп, - сказала свидетель.

- Кем работала Вискуп и откуда у нее такие данные? - удивился судья.

Свидетель ответила, что не знает.

- Был также Ильяс Букаев, который представился судебным исполнителем, - отметила Шапа. - Работал ли он им реально, я не знаю. Я думаю, что его с Молжигитовой познакомила Елена Вискуп. Букаев также брал деньги за предоставленную информацию о дешевом жилье. Мы до последнего думали, что он судебный исполнитель. Когда началась вся эта заваруха, поняли, что нет...

Кто такой на самом деле Ильяс Букаев и какой у него статус в этом процессе, в суде пока не сообщили.

Потерпевшая Анастасия КОРЯКОВА сообщила: ей Шапа уверенно говорила, что Букаев - судебный исполнитель. И что никакого обмана не будет, так как Молжигитова - ее хорошая знакомая.

- Ваша истинная претензия по суммам к моей подзащитной какая? - спросила у Коряковой адвокат Снежанна Жукова.

- Следователь почему-то решил, что виновата одна Молжигитова, хотя мы уже подавали ходатайство, что это не так, но его отклонили, - ответила Корякова. - В этой ситуации виноваты три человека: Молжигитова, Шапа и Вискуп. Знакомила нас Шапа, которая уверяла, что нас не обманут. И суммы ущерба должны погашать все трое.

Даметкен Шапа заявила: все деньги, которые она брала за то, что приводила клиентов, уже вернула, а остальные пусть сами за себя отвечают.

Свидетель Елена Вискуп тоже была в этот день в суде, но ее не успели допросить.

Очередное заседание назначили на 16 февраля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ