Уголовное дело в отношении 51-летней Жулдыз МОЛЖИГИТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 30 апреля. Она обвиняется в том, что обещала клиентам продать по сниженным цене квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала.

Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге. В обвинительном акте даже сказано, что Молжигитова разработала преступный план, согласно которому занималась мошенничеством под видом риелторской деятельности.

Жулдыз Молжигитова на прошлом заседании дала показания и полностью отрицала свою вину. Она назвала три фамилии: Ильяс Букаев, Даметкен Шапа и Елена Вискуп. Женщины проходят по делу свидетелями, но, как сообщили потерпевшие, тоже участвовали в продаже квартир и домов. Предлагали жилье, знакомились с клиентами и получали за это деньги. Жулдыз Молжигитова заявляла, что настоящим обвиняемым должен стать Илься Букаев, который представлялся судебным и предоставлял информацию о квартирах. Кроме того, он все еще должен деньги потерпевшим. Точнее, его долги погасила Молжигитова, которая, кстати, выплатила все суммы, которые брала у потерпевших за свои услуги и по которым сделки не состоялись. Потерпевшие в суде подтвердили, что долги им погашены и в этой части претензий к подсудимой нет.

Сегодня по делу должны были пройти прения, но заседание началось с того, что адвокат подсудимой Снежанна ЖУКОВА подала ходатайство о заключении процессуального соглашения с прокурором в виде сделки о признании вины.

- Так как судебное следствие еще не окончено и суд не приступил к прениям, подсудимая готова заключить процессуальное соглашение, - пояснила адвокат.

Судья Мерей АМАНЖУЛОВ пояснил, что такое соглашение предполагает полное признание вины.

- В связи с тем, что это, мягко говоря, противоречит всему тому, что вы говорили до этого, включая прошлое заседание, я должен у вас спросить: признаете ли вы свою вину? - обратился судья к подсудимой.

Жулдыз Молжигитова по существу вопроса ничего не ответила. Сказала только, что ей нужно время, чтобы посоветоваться со своим адвокатом.

- Подсудимая не обязана признавать вину, а должна заявить лишь о том, что не оспаривает собранные по делу доказательства, - возразила адвокат.

Судья еще раз заметил, что заключение соглашения невозможно без полного признания вины, и это не обсуждается. В связи с чем суд объявил перерыв, чтобы подсудимая подумала. После перерыва Молжигитова на вопрос судьи ответила, что полностью признает свою вину.

- Хочу разъяснить вам, что в случае заключения процессуального соглашения прокурор не имеет права просить для вас наказание больше половины срока, предусмотренного по вашей статье, - объяснил Мерей Аманжулов подсудимой.

Государственный обвинитель сообщила, что не видит препятствий для заключения соглашения, но для этого нужно время.

Процесс вновь отложили, чтобы обвинение смогло договориться с подсудимой.

