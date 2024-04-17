Уголовное дело в отношении 51-летней Жулдыз МОЛЖИГИТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 16 апреля. Она обвиняется в том, что обещала клиентам продать по сниженным цене квартиры и дома, находящиеся в залоге. Брала предоплату и исчезала.

Подсудимая Жулдыз Молжигитова сообщила, что погасила все долги потерпевшим

Потерпевшими по делу признаны 8 человек, общая сумма ущерба - более 30 млн тенге. В обвинении даже сказано, что Молжигитова разработала преступный план, согласно которому занималась мошенничеством под видом риэлторской деятельности. Жулдыз Молжигитова, которая дала показания, полностью отрицала свою вину.

На одном из судебных заседаний прозвучали еще три фамилии: Ильяс Букаев, Даметкен Шапа и Елена Вискуп. Женщины проходят по делу свидетелями, но, как сообщили потерпевшие, тоже участвовали в продаже квартир и домов. Предлагали жилье, знакомились с клиентами и получали за это деньги.

Даметкен Шапа при допросе подтвердила, что брала деньги за то, что находила клиентов. Причем немалые - от 500 000 до 1,5 млн тенге. С чем был связан такой разброс и от чего он зависел, свидетель так и не пояснила, но явно, что вознаграждение Шапы не зависело от стоимости жилья. В суде она сообщила, что уже полностью отдала эти деньги, а должна клиентам осталась только Молжигитова.

Елена ВИСКУП также поясняла, что все было законно.

- Я занимаюсь реализацией проблемной недвижимости. Я предлагала Молжигитовой имущество, которое находится в залоге в банке, а также в корпорации АО «Эстет Менеджмент Компани», - сообщала суду в феврале Вискуп. - АО расположено в Алматы, оно дает рекламу по всему Казахстану и продает проблемную недвижимость. Как я понимаю, это выкупленные «мертвые» активы. То есть, залоговое имущество, которое не было продано раньше на торгах, перешло в корпорацию. У них есть региональные представители во всех городах. Я работала с ними и предлагала эти квартиры Молжигитовой.

По словам Молжигитовой, Букаев представлялся судебным исполнителем и предлагал много дешевых квартир, а на самом деле является мошенником, но его так и допросили в суде. Подсудимая назвала это «попустительством органов досудебного расследования». И привела несколько эпизодов с продажей квартир, в которых участвовали все.

- Когда продавали квартиру клиентке Гульмире Шаяхметовой, я получила за посредничество 1 млн тенге, Шапа - 1,5 млн тенге, Вискуп - 1,5 млн тенге, - пояснила суду Молжигитова. - После заключения договора Вискуп отправила к нам в офис Букаева для встречи с Гульмирой Шаяхметовой. Букаев представлялся судебным исполнителем. В показаниях он говорил, что не участвовал в этой сделке, но на самом деле есть запись, которая подтверждает обратное. Именно Букаев сказал нам о передаче в банк заявления о приобретении квартиры из числа залогового имущества банка.

По словам подсудимой, Шаяхметова написала заявление, что просит продать указанную квартиру в рассрочку. Заявление забрал с собой Букаев и сказал, что сам передаст в банк. Через время Букаев принес ответ о том, что в квартире дома № 107 по ул. Бородина проводится мероприятие по отзыву исполнительного листа из-за работы частных судебных исполнителей. В связи с чем решается вопрос о реализации объекта в рамках исполнительного производства.

- Через месяц Шаяхметова сама узнала в банке, что ее заявление даже не рассматривается, и выяснила, что Букаев подделал ответ банка, - продолжила подсудимая. - После этого Шаяхметова стала требовать возврат денег. На мой вопрос «Почему так случилось?» Вискуп ответила: квартира еще на балансе банка, надо подождать. Но Шаяхметова ждать не захотела и мы начали возвращать деньги. Причем до ее обращения в полицию. В ходе досудебного расследования свидетели Шаяхметова и Шапа подтвердили мои слова. Объявление о реализации этой квартиры выставлялось на сайте самого банка с 2018 года. Квартира и сейчас выставлена за 19 245 000 тенге. Однако по делу до сих пор не допрошен частный судебный исполнитель Нсанов. Считаю, что налицо неполнота расследования. По данному эпизоду отсутствует состав преступления и поэтому я должна быть оправдана, я не организовывала преступную группу.

Согласно второму эпизоду, клиенту Курмангалиеву из числа залогового имущества предложили квартиру по ул. Уральской. Снова заключили договор об оказании посреднических услуг.

- Со слов Букаева, стоимость квартиры - 7 млн тенге, - пояснила Молжигитова. - За посредничество Вискуп взяла 2,5 мн тенге, я - 1 млн тенге, Шапа - 666 000 тенге, Букаев - 666 000 тенге, а Карисов - 168 000 тенге. Квартиру предложил Ильяс Букаев, который снова представился частным судебным исполнителем. Кроме этой, предложил еще две: по ул. Уральской, 8 и ул. Толстого, 25. Он сказал, что эти квартиры скоро будут выставляться на торги, и ему нужны покупатели, которые бы предоставили свои ЭЦП, чтобы он мог участвовать на торгах от их имени.

Молжигитова пояснила, что через два месяца, когда истек срок обязательств по договору, а квартиру так и не выставили на торги, Курмангалиев начал требовать возврата денег. Букаев отвечал, что надо ждать. Поскольку договор с Курманагалиевым заключила Молжигитова, она сама стала возвращать деньги частями. Шапа тоже вернула.

- Сегодня, 16 апреля, я вернула еще 1 200 000 тенге, в том числе 666 000 тенге за Букаева. Все средства Курмангалиеву вернули в полном объеме, - уточнила подсудимая. - Из материалов уголовного дела мне стало известно, что Букаев просто обманул меня, предложив эту квартиру на продажу. Оказалось, что она не подлежала реализации через торги, о чем дает пояснения собственник этой квартиры. Частный судебный исполнитель выставлял эту квартиру еще в 2016 году, но так как это было единственное жилье у хозяйки и у нее был несовершеннолетний ребенок, банк рефинансировал ее задолженность и дал ей возможность погашать долг ежемесячно.

Как отметила Молжигитова, с 2017 года квартиру сняли с торгов. Начальник отдела по возврату проблемных кредитов Народного банка подтвердил, что в 2022 году на основании реестра должников был передан проблемный займ хозяйки этой квартиры.

- Считаю, что орган досудебного расследования снова не разобрался и захотел увести от ответственности Букаева, так как он сам является бывшим оперативником, - эмоционально высказалась Жулдыз Молжигитова. - Сам Букаев не отрицает, что он предоставил информацию об этой квартире. Настоящим виновником по данному эпизоду является именно Букаев, который дал мне ложную информацию о квартире. За это еще получил деньги, не вернул их и ушел от ответственности при попустительстве со стороны органов досудебного расследования. На основании изложенного считаю, что я сама оказалась обманута Букаевым, мошенничество совершал именно он, который меня ввел в заблуждение, предложив квартиру.

Молжигитова еще раз заявила, что не занималась мошенничеством под видом «оказания риэлторских услуг» и не организовала преступную группу.

Очередное заседание назначено на 19 апреля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ