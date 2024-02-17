В конце января этого года 20-летняя жительница с. Федоровка Нина ДОБРОЖАН посетила столицу Кении Найроби и портовый город на востоке страны Момбасу, побывала на сафари и увидела, как живут местные племена. О том, как изменилась ее жизнь после участия в конкурсе красоты «Мисс Казахстан - 2022» и о своих впечатлениях от поездки в Африку, Нина рассказала корреспонденту «НГ».

После конкурса

В ноябре 2022 года Нина Доброжан принимала участие в финале республиканского конкурса красоты «Мисс Казахстан». И... решила взять паузу.

Жители глубинки в Кении очень приветливы и доверяют туристам. Нина Доброжан в центре

- В одном из местных СМИ подводили итоги 2022 года и назвали конкурс «Мисс Костанай - 2022» самым обсуждаемым мероприятием, - поясняет девушка. - Я устала от пристального внимания людей, общественного обсуждения и решила немного отдохнуть от этого.

Летом прошлого года она презентовала коллекции моделей одежды нескольких казахстанских дизайнеров в проекте Ethno Fashion Week.

- Они представляли одежду в национальном стиле, - рассказала Нина. - Я демонстрировала, в частности, одежду модельера из Костаная Фаризы Сеилхан. Участвовала в дефиле, моя задача была в том, чтобы достойно презентовать продукт, чтобы его захотелось купить. Я испытываю большую гордость за казахстанских дизайнеров и за Фаризу, которая, кстати, шила для меня костюм на «Мисс Казахстан». Все им восхищались! Уникальность такой одежды в том, что она в единственном экземпляре, я не могу судить о ее практичности. Но чувствуется, что это ручная работа, ее приятно носить.

Еще один проект 2023 года - команды Jas Design, молодых дизайнеров из Костанайской области.

- Подобного опыта у меня еще не было, ведь мы презентовали немножко специфическую одежду: наш дизайнер, например, старалась отразить образ кочевников. Через образы и одежду мы показывали историю их становления, в завершение презентовали уже современную одежду, но также в казахском национальном стиле, - вспоминает девушка. - У нас были интересным образом собраны волосы и напоминали казахский головной убор саукеле (в виде конуса - «НГ»). Алматинское жюри оценило такую задумку, так как мы были единственными, кто представил такой эпатажный образ. Да, это было не просто красиво, это было именно эпатажно! Мне и другим моделям залакировали волосы, у меня было платье с перьями и кожаная жилетка. Конечно, при желании в такой одежде можно выйти в ресторан и произвести впечатление, но это будет для окружающих непривычно и привлечет внимание. А вот в наряде, в котором я была на Ethno Fashion Week, вполне можно выйти на работу или на прогулку.

Планировала участвовать и в «Мисс Казахстан - 2023», но решила, что полученного опыта на предыдущих конкурсах красоты достаточно:

- Все, что могла взять, я взяла вовремя. Попробовала и считаю, что достойно представила наш город. Также я подумала, что могу занять место другой девочки, которой этот опыт нужен гораздо больше, чем мне.

Ну а в конкурсе «Мисс Костанай» Нина в прошлом году не участвовала по другой причине - его уже не проводят.

- Теперь появился другой конкурс, который уже проводит акимат Костаная, - отмечает девушка. - Он называется по-другому, но суть осталась прежней. Я приходила на это мероприятие, посмотрела со стороны, но не участвовала. Насколько мне известно, конкурса «Мисс Костанай» уже больше не будет. Это не связано со скандалом с жюри. Начались какие-то проблемы именно на республиканском уровне.

Нина Доброжан подписала контракт с костанайским модельным агентством Rosmodel, также она принимает участие в рекламе различных брендов.

«Найроби - не Кения»

В январе 2024 года Нина решила провести отпуск не в привычных для многих костанайцев Турции, Египте и Таиланде, не в Европе или США, а в весьма экзотической Кении.

Оформила тур в Астане, турфирма подала заявку на оформление визы.

- Когда я летала в Египет, то визу по прилете оформляла, а здесь это делается заранее, - отмечает путешественница. - Да, можно и на месте, но лучше избежать каких-либо казусов. Пакет документов такой же, как для Египта: виза, загранпаспорт и банковская карточка.

В целом тур в Кению обошелся не дешевле, чем в востребованные курорты мира. В эту сумму вошло недельное проживание в стране с насыщенной программой, перелет на самолете из Алматы и обратно, внутренние перелеты.

Местные жители портового города Момбаса. Он находится на юге Кении, на одноименном острове в Индийском океане

- Это был мой выбор, потому что я хотела пощекотать себе нервы, переоценить жизнь, посмотреть на мир другими глазами, - пояснила свою мотивацию Нина Доброжан. - Всегда было интересно увидеть, как живут люди, у меня было представление, что там все очень плохо. Из стран Африки я была только в Египте в прошлом году. Посмотрела, как там живут, и ужаснулась. Сразу скажу, что Египет - это, конечно, другая Африка. Но что в Каире, что в Найроби, столице Кении, люди в основном живут хорошо. А вот в глубинке совсем другая жизнь. Москва - не Россия, а Найроби - не Кения.

В столице в основном живут люди, у которых есть возможность купить квартиру и автомобиль, а в провинции начинается «настоящая Африка».

- Времени на осмотр Найроби у меня было немного, видела в основном только центр города, поэтому не могу сказать, что там живут плохо, - говорит Нина. - Для туриста в столице довольно безопасно. Людей с автоматами, которых нам показывают в телесюжетах про Африку, я не видела. Возможно, в столице есть отдельные кварталы, которые туристам не показывали, и там опасно. В провинции немного по-другому: мы были в портовом городе Момбасе на востоке Кении, туристам туда желательно не приезжать. Там очень развиты карманные кражи. А если фотографировать местных жителей без их разрешения, можно нарваться на неприятности.

Обезьяны, слоны и крокодилы

На следующий день Нина и другие туристы вместе с гидом поехали на сафари (имеется в виду не выезд в дикую природу для охоты, а экскурсия в саванну для наблюдения за дикими животными и растениями в их естественной среде обитания - «НГ»). Недалеко от столицы располагается национальный парк (национальный заповедник Масаи-Мара в юго-западной части Кении вдоль границы с Танзанией - «НГ»), он, кстати, занимает значительную часть страны. На сафари сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы в местных саваннах увидеть жирафов, львов и зебр.

На сафари туристы видели представителей большой африканской пятерки: львов...

- Мы ехали из Найроби очень долго - 5,5 часа, - вспоминает девушка. - Больше всего мне понравились обезьяны, я вообще, наверное, ради них в Кению и приехала! Они там везде, их очень много: на деревьях, на обочинах дорог - повсюду! В парке обитает большая африканская пятерка: носороги, буйволы, слоны, леопарды и львы. Нам их всех удалось увидеть!

...и буйволов

Сафари заняло три дня. Проходит вполне безопасно: хоть животные иногда подходят к машине, на людей не нападают. Вероятно, привыкли к туристам. Но выходить из автомобиля запрещено.

Крокодил обглодал буйвола, а его череп сотрудники заповедника повесили на дерево, чтобы показать туристам, как крокодилы опасны

- В саванне с нами не было человека с ружьем, который бы охранял туристов от диких зверей, - говорит Нина. - Думаю, в этом не было необходимости. Но, когда мы приехали к реке, где обитают крокодилы и бегемоты, там уже был человек с оружием на всякий случай. Меня очень впечатлили львы и леопарды. Многих животных видела раньше в зоопарках, но были и те, которых видела впервые: газель, гиену, буйвола, стервятников. Слонов видела раньше, но здесь они были в естественной среде обитания, и это совсем по-другому ощущается! Особенно когда мы ехали два часа, искали слона, и вот спустя столько времени его увидели!

Дорога на сафари недалеко от Найроби. Качество асфальта здесь хорошее

Климат и природа

- Когда я только собиралась ехать в Африку, думала, что там жаркий и засушливый климат, что там будут пески. Но, когда приехала, поняла, что никогда не видела столько растительности, там буквально все зеленое! Очень много деревьев! - отмечает Нина. - В Найроби, в самом городе, растительности не так много, очень много застройки. Да, деревья и цветы есть, но я не могу сказать, что это зеленый город. По крайней мере, по тому, что я видела. Кению нужно посещать именно зимой: там не жарко, а скорее, очень влажно и идут дожди. Нужно брать с собой головной убор, ваши руки и ноги также должны быть закрыты одеждой. Я впервые в жизни получила там солнечный удар, также обгорела кожа на руках и ногах. Обязательно нужно взять антисептик и влажные салфетки.

Сложно было привыкнуть к местному времени, оно отстает там от костанайского на 3 часа. Вечером очень хотелось спать, но потом привыкла.

Стереотипы и языки

- Сразу скажу, что малярии в Африке сейчас нет, как и желтой лихорадки, и вируса Эбола, - Нина продолжает развеивать стереотипы об Африке. - Так нам пояснили в турфирме, говорили, что уже давно не было масштабных вспышек. Поэтому я не делала никаких прививок. Я не знаю, какая сейчас политическая ситуация в Кении, но местные там очень доброжелательны. И очень доверяют «белым» людям, как нам сказал гид. Например, водитель, который вез нас на сафари, не поверил местному встречному водителю, что далее по дороге все безопасно. Но, если «белый» турист ему скажет, что там все нормально, он ему будет доверять. По менталитету они в чем-то похожи на казахстанцев: если водитель видит, что другой автомобиль стоит на обочине и сломался, он обязательно остановится и поможет. Так сделал наш водитель. Они также очень открытые люди.

Но такое наблюдение справедливо по отношению к жителям, которые постоянно работают с туристами. Если заехать в глубинку, там уже необходим сопровождающий местный житель, чтобы в деревне понимали: гости безопасны для них и пришли с добром.

Местные дети выпрашивают деньги у туристов со словами: Money, money, please

- Интересно, как к «белым» относятся местные дети: они видят туристов и сразу начинают клянчить, говорят на английском: Money, money, please («Деньги, деньги, пожалуйста» - «НГ»), и туристы дают. Так, принято давать чаевые, - отмечает Нина. - Вообще, многие в Кении хорошо знают английский и говорят на нем с туристами (раньше страна была колонией Великобритании - «НГ»). Говорят и на суахили, а также на языках местных племен.

Культура, обряды и обычаи

В поселениях люди сразу выбегают из хижин, увидев, что приехали туристы.

- Местные приносили нам браслеты, самодельных кукол, чтобы продать, - вспоминает Нина. - Во многом благодаря такой торговле они и существуют. Проживают в маленьких традиционных хижинах, которые чем-то похожи на землянки. Есть также дома из кирпичей и шлакоблоков, даже с пластиковыми окнами. То есть и в таких небольших поселениях люди с деньгами живут хорошо.

Нина (в центре) в казахском национальном костюме и члены племени масаи

К туристам выходили коренные жители Кении и Танзании из племени масаи.

Девочка из племени масаи. Ее лицо облепили мухи

- Это самое известное в мире африканское племя, - поясняет Нина. - Многие живут бедно: я видела, как ребенок бежит босиком по грязи, в одной только кофточке. Туристов встречал сын вождя племени. Нам показали некоторые обряды и обычаи. Вообще, мне показалось, что это все туристический ход для эмоций туристов. Но даже если так, это знакомство с историей этой страны. Интересно посмотреть, как раньше люди жили. Они совсем другие!

Cын вождя племени масаи. На голове у него головной убор из шкуры льва

Сын вождя взял огромный закрученный рог буйвола, начал в него дуть и созывать всех членов племени. Они стали танцевать, прыгали в высоту, чтобы продемонстрировать, кто сильнее и быстрее.

Представитель племени масаи разжигает огонь с помощью двух камней

- На сыне вождя были накидка и головной убор из шкуры льва. Это только его атрибут - показатель статуса, - рассказала Нина. - Нам показали, как племя добывает огонь. Делали это минут 10, очень старательно. Я думаю, если бы он делал это каждый день, то не возникло бы трудностей, так что выглядело это не очень естественно. Но, с другой стороны, я видела, что там есть домашний скот, мы заходили в их хижины, они показывали свой быт, а значит, они действительно там живут.

Член племени масаи показал туристам свою хижину. В ней нет освещения и дымно из-за печи

Жилища похожи на землянки из веток и коровьего навоза. Внутри - запах дыма, так как дым от печи шел внутрь. Нет освещения. На этой печи готовят еду. Едят в основном мясо животных, пьют их кровь. Разводят овец.

Нина угощает кенийских детей казахстанским шоколадом

- Я привезла местным детям наш казахстанский шоколад, и было видно, что они видят подобное впервые - сразу прячут, - говорит Нина. - Они попробовали, и было видно, что дети очень рады!

Про цены на продукты

Национальная валюта страны - кенийский шиллинг. Цены ниже, чем в Казахстане, но не сильно.

- Кофе стоит примерно как у нас, но отличие в том, что за эту цену можно купить настоящий кофе, - отмечает Нина. - Это связано с тем, что большую долю в экспорте занимают чай и кофе. Очень дорогой картофель - 170 шиллингов за 1 кг, то есть более 500 тенге! С местными можно сторговаться, например, купить кокос за 150 тенге.

Если для казахстанцев лобстер - это очень дорого, то в Момбасе он стоит всего $25, то есть около 13 000-14 000 тенге. Да и вообще, морепродукты очень дешевые.

Впечатления о Кении

Следующий этап - на самолете в Момбасу. Остановились в вилле возле пляжа. Он называется «Африканские Мальдивы» - такой же белоснежный мягкий песок и лазурная вода.

- По соотношению цена-качество Момбаса - это идеальное место для отдыха, если выбрать подходящий для себя отель, - говорит Нина. - Но сам город чем-то похож на наш ПГТ. Условия жизни хуже, чем в Костанае. Грязно, антисанитария. Нельзя пить воду и даже чистить зубы водой, которая течет из крана. Должна быть обязательно бутилированная вода. Вода в Африке есть, но очень дорогая. Проблема скорее не с водоснабжением, а именно с очисткой воды.

По словам Нины Доброжан, страна оставила хорошие впечатления, хочется вернуться в Кению.

- Для меня эта поездка была очень значимой, ведь теперь я стала смотреть на привычные для нас вещи по-другому, - говорит девушка. - В Африке нет многих возможностей, которые есть у нас. Например, для них практически нереально выбраться из какого-либо поселения в Найроби, так как очень сложно накопить на переезд. В провинции не у всех есть возможность купить себе автомобиль, а в Момбасе я видела, что многие местные передвигаются на тук-туках (трехколесный мотоцикл или мотороллер, предназначенный для перевозки пассажиров - «НГ»).

Фото предоставлены Ниной ДОБРОЖАН