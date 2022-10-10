Шоу финального этапа регионального конкурса провели вечером воскресенья, 9 октября, в концертном зале Jastar Saraiy. 14 участниц доказывали зрителям и жюри, кто из них самая красивая, талантливая и спортивная. В итоге победительницей назвали 18-летнюю студентку КФ ЧелГУ, жительница с. Федоровка Нину Доброжан.

Ведущие объявляют, что победительницей конкурса стала Нина Доброжан

Но сегодня, 10 октября, трое членов жюри распространили совместное заявление, пояснив, что это реакция на комментарии в соцсетях. По словам членов жюри, организаторы конкурса еще перед началом финального этапа обратили их внимание на то, что конкурсантки прошли несколько испытаний до заключительного мероприятия и уже определены фаворитки.

- Мы понимали, что они могут быть, как и в любом конкурсе. Но не предполагали, что нас поставят перед фактом, - заявил член жюри, руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. - Когда мы прошли в комнату для совещания, организаторы назвали имя победителя и предложили определиться с именами вице-мисс. Я был категорически против такой постановки вопроса и покинул мероприятие, не дожидаясь решения.

Члены жюри

- Я также не вышла на сцену для подведения итогов, так как не была согласна с решением. Не совсем понимаю, зачем нас пригласили в жюри, если решение уже было принято до конкурса, - добавляет член жюри, руководитель студии «ARTIST» Айсулу ТУТКУШЕВА. - Я принимала участие в творческом этапе конкурса, поэтому не понаслышке знаю об уровне подготовки конкурсанток. И мне очень жаль, что такие обстоятельства складываются вокруг конкурса «Мисс Костанай».

- Читая комментарии к публикациям об итогах конкурса, мы видим недовольство со стороны общества относительно решения жюри, - комментирует член жюри, руководитель молодежного ресурсного центра при акимате Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ. - Оно не без оснований. Прежде всего, хотелось бы сообщить, что это не решение жюри, а самих организаторов.

В завершении в пресс-релизе отмечается - поскольку не все члены жюри поддержали кандидатуру победительницы, возникает вопрос не только о легитимности решения, но и в целом о репутации конкурса.

Подробнее о том, как прошел конкурс, мы расскажем в ближайшее время.

Фото Андрея СКИБЫ