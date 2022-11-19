За титул первой красавицы страны боролись 23 девушки из разных уголков Казахстана, рассказывает Tengri Lifestyle.

В финал конкурса попали всего 12 девушек, и только пять лучших удостоились титулов, а главный из них – "Мисс Казахстан-2022" - получила 24-летняя Томирис Какимова из Астаны.

"Томирис окончила Евразийский национальный университет имени Гумилева по специальности "международное право" и получила степень магистра права в Кокшетауском университете имени Абая Мырзахметова. В детстве Томирис восхищалась различными конкурсами и их участницами. Позже она приняла участие в конкурсе красоты "Мисс ЕНУ" и завоевала титул "вице-мисс". Со временем интерес постепенно привел ее к карьере модели. Томирис с детства увлекается танцами и участвует в различных конкурсах, являясь обладателем Гран-при национального танца. Старается находить время для спорта и йоги, а свободное время проводит с семьей и близкими", - гласит краткая биография победительницы, опубликованная на странице missqazaqstan.official в Instagram.

Фото: instagram/tkakimova

Далее, по информации портала, Томирис планирует развиваться в сфере красоты и моды, а также создать счастливую семью и открыть свой бизнес.

Помимо Томирис титулы получили еще четыре участницы:

"Мисс Народное голосование" - Алтыния Газизова (Семей).

"Вице-мисс Казахстан" - Томирис Заир (Алматы).

"Мисс Земля Казахстан" - Дильназ Тилаева (Алматы).

"Мисс Вселенная Казахстан" - Диана Ташимбетова (Алматы).

Смотрите также фото всех участниц конкурса.

Костанай в конкурсе представляла Нина Доброжан.