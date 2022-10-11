Шоу финального этапа конкурса провели вечером воскресенья, 9 октября, в концертном зале Jastar Saraiy. В нем приняли участие 14 претенденток на звание самой красивой, талантливой и спортивной девушки 2022 года.

Конкурсанты вышли на сцену в казахских национальных костюмах по национальную музыку

Конкурс красоты в Костанае - часть конкурса «Мисс Казахстан», который проходит с 1996 года. Региональный этап традиционно поддерживает управление культуры Костанайской области.

- В Костанае этот конкурс проходит уже около 20 лет, - пояснил «НГ» скаут-директор национального конкурса красоты «Мисс Казахстан» Алиби ДЖЕЛДЕРБАЕВ. - И если первое время девушки со всего Казахстана приезжали в Алматы на республиканский конкурс, то сейчас сначала проходят региональные этапы. Я думаю, так у местных девушек появилось больше шансов на победу. Теперь любая желающая может прийти на кастинг, в этом году в регионах их было несколько, так что у всех была возможность пройти и у всех были одинаковые шансы. А еще мы очень рады, что наш конкурс не коснулись какие-либо политические моменты.

Финал «Мисс Казахстан-2022» пройдет 18 ноября на сцене Дворца Республики в Алматы. Три победительницы будут представлять Казахстан на конкурсах «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля».

В конкурсе приняли участие 14 девушек со всей Костанайской области

Билеты на финал костанайского конкурса продавали на сайте Ticketon, цены доступные - от 2 500 тенге. На входе зрителей встречали расставленные полукругом фотографии конкурсанток. Рядом - баннер для фотосессий.

- О конкурсе я узнал в соцсетях - была хорошая рекламная кампания. Проблем с покупкой билетов не было, пару кликов мышкой - и все! - рассказал "НГ" педагог дополнительного образования Костанайского педколледжа Юрий ШАРУНОВ. - Давно у нас не было таких больших мероприятий из-за пандемии, тем более - в таком большом зале. Мне также хочется просто побыть зрителем, а не организатором мероприятий и посмотреть на красивых девушек нашей области! Ожидаю увидеть перфоманс, новый взгляд, потому что конкурсы красоты зачастую однотипны.

Он добавил - сегодня участвуют несколько его знакомых девушек, но он будет оценивать всех композиционно и голосовать в номинации "Мисс зрительских симпатий" за самую достойную.

- Конкурс в Костанае я провожу уже пятый год, - рассказала организатор конкурса «Мисс Костанай» Карина ТЕКЛЮК. - Пандемия внесла свои коррективы и один год мы не проводили его. В прошло году конкурс был в формате онлайн, а в этом девушки вновь вышли на сцену. Отбор мы начали примерно 1,5 месяца назад, проходили этапы кастинга, после этого была подготовка к финалу. Творческий - где девушки показывали свои таланты, например, танцевали, читали стихи, пели песни. На спортивном этапе ходили в тренажерный зал. А также посетили Аманкарагай после пожаров - оказывали помощь погорельцам, объявляли сборы и помогали животным в реабилитационном центре ОО «Надежда Плюс kst». Мисс выбирают всегда в основном по таким критериям, как внешняя и внутренняя красота, доброта, уверенность в себе.

Участницы вышли на сцену в национальных костюмах под казахскую национальную музыку. По очереди подходили к микрофону, представлялись и рассказывали о своих хобби. Возраст - от 18 до 25 лет. Увлечения: танцы, журналистика, рисование... В основном все участницы - студентки вузов и модели.

Ксения Филиппенкова выступила с танцевальным номером

Помимо выступлений участниц (две девушки читали стихотворения на русском и казахском языках, одна танцевала), на сцены танцевали Interdance и творческая студии ARTIST.

Участницы представили одежду костанайского дизайнера Katy Sko

На большом экране между выступлениями показывали фото из Аманкарагая и реабилитационного центра для собак, кадры из видео о спортивном этапе в фитнес-клубе. Завершилось шоу тремя дефиле: национальной одежды бренда Salt Dastyr, костанайского дизайнера Katy Sko и в свадебных нарядах.

В жюри вошли руководитель управления культуры, общественники, организаторы и прошлогодняя победительница конкурса

Пока жюри принимало решение, публика очень эмоционально поддерживала конкурсанток. Некоторые зрители пришли с плакатами.

Зрители очень эмоционально поддерживали участниц, некоторые принесли плакаты с их именами

Победительницами в номинациях стали: «Мисс зрительских симпатий» - Төленді Бадрисафа, «Мисс благотворительность» - Шұғыла Орынбекова, «Мисс талант» - Әсель Дүйсенбі, «Мисс спорт» - Ксения Филиппенкова и «Мисс конгениальность» - Аруна Айгазина. Третья вице-мисс - Алина Крайс, вторая вице-мисс - Назгуль Туякова, первая вице-мисс - Әсель Дүйсенбі.

Дефиле в свадебных платьях

«Мисс Костанай-2022» в итоге стала 18-летняя студентка Костанайского филиала ЧелГУ, жительница с. Федоровка Нина ДОБРОЖАН. Корону на голову ей надевала «Мисс Костанай-2021» Малика КАРИМОВА.





- Новая «Мисс Костанай» несравненно красива, я желаю ей удачи!- рассказала она «НГ». - За кого-то именно я не голосовала, они все хороши и каждая из них красива по своему.

Малика вспоминает, что в прошлом году конкурс был в режиме онлайн, поэтому ей было не так тяжело, как нынешним конкурсанткам. Но тогда тоже готовились к финалу и были творческие номера.

- Принять участие в конкурсе я решила спонтанно и плоды такого решения оправдали себя! - поделилась с "НГ" впечатлениями «Мисс Костанай-2022» Нина Доброжан. - Кастинг был в конце августа и с начала сентября мы готовились к конкурсу практически каждый день. Я подружилась со всеми девочками, у нас была очень теплая атмосфера, думаю, здесь все искренне поддерживали друг друга. Я думаю, мне помогла победить поддержка близких людей. В меня никто так никогда не верил, как они! Я очень сильно волновалась , когда услышала, что назвали мое имя, были слезы радости и счастья. Конечно, внутри была надежда на победу. Впереди теперь «Мисс Казахстан», буду готовиться!

Нина уже 4 года занимается модельной деятельностью, она закончила школу Rosmodel Kostanay, в карьере девушки это первый конкурс красоты.

Завершился конкурс красоты, к сожалению, скандалом - трое членов жюри заявили о несогласии с процедурой подведения итогов.

Фото Андрея СКИБЫ