Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на совещании 13 февраля вновь заявил, что необходимо ужесточить контроль за качеством строительных работ. И повторил тезис о том, что костанайским строительным фирмам нужен гражданский контроль.

Фото предосталвлено пресс-службой акимата области

- Все проектно-сметные документы находятся у нас в открытом доступе, - сказал Аксакалов. - В интернете, на сайтах госорганов, можно их увидеть. Но мы понимаем, что детально разобраться в ПСД могут лишь специалисты. Чтобы доступ был и у общественников, надо укрупнить и открыто показать, какие строительные материалы будут использоваться. Сколько тонн цемента, какой марки, какой толщины доски и кровельный материал. Все это нужно расписать, укрупнить и рядом с паспортом объекта расположить. Чтобы этот стенд был понятен для общественников. Поскольку мы знаем, что недобросовестные строительные компании в основном экономят на материалах. Конечно, там работает технадзор. Но широкое привлечение общественников пойдет только на пользу.

Аким области еще раз выступил против точечной застройки в Костанае и Рудном. "Где уже стоят высотные дома, рядышком строить не надо" - подчеркнул Кумар Аксакалов.

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