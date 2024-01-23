22 января, на совещании по развитию Костаная, глава региона Кумар АКСАКАЛОВ прокомментировал свою недавнюю встречу с новоселами из микрорайона Аэропорт. Люди жаловались на множество недоделок в полученных квартирах.

И это не редкость. Как бы торжественно ни вручались ключи сиротам, инвалидам, многодетным семьям, через месяц-другой от них следуют жалобы на огрехи строителей.

- Не надо нам таких объектов, - заявил аким области, - и то, что исправляют потом в гарантийные сроки, дела не меняет. Кто подписывает акт ввода? Подрядчик, заказчик, технадзор, авторский надзор. Известно, как строители умеют с техническим надзором договариваться. Например, за 2022 год по обращениям физических и юридических лиц только 3 специалиста технадзора и 4 подрядчика были наказаны. Это совсем крохи. ГАСК очень слабо работает… Жильцы нам потом недоделки показывают, а это все бесконтрольность, беспринципность людей, которые за это деньги получают. Крайне необходимо, чтобы на этапе приема прежде всего заказчик вел себя принципиально, чтобы от него эта инициатива шла. Марат Коныспаевич (акиму города – «НГ»), закрутите гайки… чтобы шла слава, что в Костанае плохо работать – не пройдет. Не нужны нам такие объекты. Такие квартиры. Запрещаю принимать с недоделками…

Аким области предложил при приемке жилья наладить "гражданский контроль", подключив членов общественных советов, депутатов.

Фото Георгия ГОВОРОВА