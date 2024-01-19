Более 15 жалоб отправили костанайцы в сообщения на личную страничку акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА в социальной сети Instagram. Обращения касались дефектов в домах № 45/1 в микрорайоне Аэропорт. Многоэтажки считаются проблемными уже давно - их начали возводить по госпрограмме в 2019 году, из-за пандемии ковида работы остановились, а завершал строительство другой подрядчик. Теперь же жители жалуются на недоделки в подъездах, холод в квартирах и воду в подвале. Сегодня, 19 января, аким области встретился с авторами обращений и осмотрел один из домов.

- У нас 72 квартиры, из них около 50 выкуплены, - рассказал акиму житель дома №45/1 Ренат ДУСПАЕВ. - Спасибо, что эти дома вообще построили. Мы 3,5 года ждали. Но у нас остались проблемы, которые застройщик отказывается устранять. Мы к нему обращаемся напрямую, но оперативной реакции добиться не получается. Мы заселились сюда в ноябре 2023-го, и многие дефекты, особенно в квартире, устраняем сами. Хотелось бы, чтобы акимат повлиял на застройщика. Основные проблемы связаны с подвалом и дверями на входе в подъезд. Посмотрите сами, я прикладываю руку и щели продувает. Скорее всего козырек дома неправильно установлен. И в ноябре во время дождей здесь текла вода, о чем я неоднократно говорил застройщику. Похожие проблемы с лифтом, в котором из подвала идет ветер.

Ренат Дуспаев

Директор ТОО "Арх-Лэнд" Юриф ШИШКИН, его фирма разрабатывала проект дома, попытался объяснить, что "лифт это труба, значит там всегда будет сквозняк". Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ добавил, что застройщик "принял меры и закрыл продухи". Аким области отметил, что люди не должны ощущать сильный холод и нужно привести к норме лифт и входную дверь.

- Здесь было холодно, мы приезжали и устраняли, - сказал Жундубаев. - Мы были здесь с подрядчиком, они утепляли двери, затыкали щели. Здесь сейчас тепло. Есть проблемы у жителей первого этажа, у них из-за подвала наблюдается холод в квартире. Нам специалисты говорят, что температура в подвале 3 градуса, это соответствует нормам. Подвал, оказывается, утеплять дополнительно нельзя. Этого технология требует.

В квартирах ситуация разная. Гульсум ТЕМИРБАЕВА показала акиму области квартиру своей сестры. Кумар Аксакалов прошел в помещение, разулся и почти сразу обратил внимание как продувает балконную дверь.

- Батареи нормальные, а все равно в квартире холодно, - отметила Темирбаева. - Сестра - инвалид третьей группы. Это ее единственное жилье. Вы ходите по полу, чувствуете же сами. Сестра была вынуждена спать здесь в шапке.

Квартиру обследовали с помощью тепловизора, который показал в зале 20 градусов тепла. Это в пределах нормы. Но от двери прибор зафиксировал существенные теплопотери.

- Понятно, что это косяки строителей, - резюмировал Аксакалов.

Застройщик пообещал, что в квартирах постепенно проводят работы по утеплению. Обещали исправить ситуацию и у сестры Гульсум Темирбаевой. Тут же акиму области показали соседнюю квартиру, где проблемы с холодом уже решены.

Куда сложнее решить проблемы с подвалом. Там сейчас скапливается грунтовая вода.

- Так не должно быть, - сказал Кумар Аксакалов. - Это ошибка проектировщика.

- У нас весь микрорайон Аэропорт так построен, - ответил Марат Жундубаев.

Чтобы избавиться от воды нужно обустроить дренажную систему. Сделать это не только возле дома №45/1, но и по всему микрорайону. При строительстве домов этот моменет не учли. Сейчас разрабатывают проект дренажа, деньги на это есть. Такую же систему, по словам Жундубаева, необходимо обустроить и у нескольких многоэтажек в районе Костанай-2.

- Понятно, что есть вопросы к исполнителю, но у меня возникают вопросы к заказчику, - отметил Аксакалов. - Если дом не доделан, даже малейшие дефекты, не надо подписывать госакты о приемке домов. Не нужны нам такие квартиры! Все те люди, которые принимают решения,должны быть принципиальными.

Марат Жундубаев попытался объяснить, что дома итак были проблемными и их долго не могли достроить. Поэтому заказчик, в лице акимата, не стал придираться к мелочам, ведь "грубых нарушений не было".

- Не только мелких, но и грубых нарушений быть не должно, - сказал аким области. - Люди покупают за свои кровные, чтобы купить эту квартиру. И мелочей тут не должно быть. мы привыкли "чтобы не было крупных нарушений". Почему вы подписываете госакт? Вы согласились с этими недоделками. Если есть проблемы с проектом, значит вопросы должны быть к его разработчику. Ответственность, мужики, ответственность на всех стадиях! От начала и до конца. Бить надо вас по карману и по другим местам, чтобы не допускали таких вещей. Если бы все было как положено, то не было бы жалоб у людей, были бы одни благодарности.

Кумар Аксакалов отметил, что подрядчик в рамках гарантии должен все исправить. Пообещал защитить жильцов дома. И призвал в случае, если не будет изменений, жаловаться журналистам. Аким области уверяет, что отреагирует на публикации и городские власти "получат вместе с подрядчиками".

Фото Георгия ГОВОРОВА