Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ запретил точечную застройку областного центра 3 октября и дал поручение проверить уже выданные АПЗ. 24 ноября глава региона, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в службе центральных коммуникаций, сообщил, что запрет можно и снять, при соблюдении определенных условий.

Кадр из видеотрансляции СЦК

- Действительно такое поручение (запрет точечной застройки - "НГ") было, потому что в старой части города новые дома приведут к переуплотнению и транспортному коллапсу, - сказал на брифинге Аксакалов. - Нагрузка будет ложиться на инфраструктуру. Поэтому к этому вопросу нужно относиться осторожно. Не выдавать разрешения всем, кто хочет строить. Только после тщательного анализа нагрузки, если это не приведет к пробкам, тогда мы можем дать (разрешение на строительство дома - "НГ"). Но этот вопрос нужно изучать внимательно. А не так, чтобы он купил землю, провел экспертизу и нате, пожалуйста, стройте! Так быть не должно. Это если говорить о старой части города. А в новой, пожалуйста, есть окраины, мы только рады.

По словам Аксакалова, городской акимат должен подготовить список компаний, которые строят многоэтажки в Костанае. И пообещал "внимательно смотреть, чтобы не было перекосов".

За день до выступления акима области, 23 ноября, в Костанае прошли слушания по проекту детальной планировки, по которому возле парка Победы планируют возвести 19-этажный дом. Застройщик уверял, что это не доставит неудобств жителям, хотя проект на такой большой дом не предусматривает строительство подземного паркинга. Но люди все равно были против строительства, объясняя, что им приносит неудобства уже ведущееся строительство 11-этажного дома - когда вбивали сваи под фундамент, посуда с полок падала. В редакцию "НГ" после слушаний также обращались жители других домов, которые беспокоятся о грядущей масштабной стройке.

Кумар Аксакалов не в первый раз корректирует свое отношение к строительству многоэтажек в Костанае. Сразу после назначения на пост акима Костанайской области Аксакалов заявил, что город должен расти ввысь, а не вширь. Но позже уточнил, что готов поддержать любые проекты, «главное - чтобы это было современно и соответствовало запросам жителей и молодежи».

