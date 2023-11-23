Сегодня, 23 ноября, прошли общественные слушания по проекту детальной планировки района, где возведут этот объект. Извещал о слушаниях отдел архитектуры горакимата, а провел их коммерческий застройщик - ТОО «Елена Д».

В офис компании пришло человек тридцать костанайцев, живущих в окрестностях будущей высотки. Товарищество уже возводит 11-этажной дом рядом со зданием бывшего ДК профсоюзов, новая многоэтажка должна встать на месте расположенных рядом бывших медицинских складов. Недвижимость это была частная, ТОО выкупило ее и приобрело земельный участок под ней площадью 1 гектар в границах улиц Победы, Бородина, Назарбаева и Парка Победы. Никакое жилье вокруг застройщику выкупать не планирует, реконструировать и сносить — тоже. Презентуя проект, инженер производственно-технического отдела компании подчеркнул, что «нет необходимости забирать какие-то парковочные места, детские площадки».

Но как сказала одна из участниц слушаний, «мы пришли, чтобы заявить, что против вашей стройки». Люди говорили о том, что им приносит неудобства уже ведущееся строительство 11-этажного дома — когда вбивали сваи под фундамент, посуда с полок падала.

- Почему все строите в центре города? Земли много, идите на окраины. Все продано, с нашим мнением не считаются... Когда уже будут думать о людях, - говорила Нуржамал ЖИЛКАЙДАРОВА, - у нас канализация старая, давление воды такое, что еле-еле идет, а тут такой дом еще.

- Да город как раз за наш счет, за счет коммерческих застройщиков, обновляет коммуникации, - ответил директор ТОО «Елена Д» Иван МАРАР, - мы, например, сейчас строим дом на улице Толстого и тянем за 400 с лишним миллионов тенге сети, силовой кабель для целого района в центре Костаная. И здесь будут обновляться коммуникации.

Один из первых вопросов касался парковочных мест.

- У нас двор, куда выходят три пятиэтажки, уже задыхаемся от машин. Подземная парковка в вашем доме предусмотрена? - спросил Николай ГЛЕВИЧ.

Выяснилось, что обустройство подземного паркинга не планируется.

- Давайте так ответим на этот вопрос - мы сейчас говорим о проекте детальной планировки, дальше будет разрабатываться рабочий проект на именно этот дом. Пока ПДП утверждаются общие параметры всего района, - сказала юрист ТОО Елена МАРАР, - даже расположение дома пока показано условно, а точное расположение, количество квартир, количество парковок уже будет указано в рабочем проекте. Таков закон, что мы обязаны обсуждать с вами ПДП.

- Тогда все это сборище — ерунда, - отреагировала Жанета АРУТЮНЯН, - сделаете, что захотите. Как было на Баймагамбетова, когда напротив Французского центра поставили кафе, людям в доме рядом на нескольких этажах свет закрыли. И никто ничего не добился.

В ответ опять прозвучала ссылка на будущие согласования по проекту, в том числе по нормам инсоляции. Директор ТОО упомянул, что возможно даже этажность будет корректироваться.

Кто-то из участников слушаний уточнил, будут ли собирать на подобное мероприятие, когда проект будет готов. Ответ получил отрицательный. Но представители ТОО обещали, что будет и нормальная детская площадка, и благоустройство выполнят.

Фото Ксении РЕБИК