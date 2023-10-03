Такое поручение аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ дал сегодня, 3 октября, на совещании по вопросу о темпах строительства жилья. Недовольство вызвали случаи, когда застройку вели внутри уже построенных микрорайонов в областном центре.

Фото Ксении РЕБИК

- Хотел бы еще раз обратить внимание акимов городов и районов, особенно городов, на проблему точечной застройки, - сказал глава региона. - Мы уже эту тему обсуждали. Еще раз напомню о том, что некоторые строительные компании получали разрешения и застраивали внутри микрорайонов. Где-то выкупали землю, где-то меняли целевое назначение. Запрещаю точечную застройку внутри микрорайонов, внутри города. Более того, выданные строительным компаниям АПЗ (архитектурно-планировочные задания - "НГ") надо проверить на законность, совместно с прокуратурой. Результаты хочу увидеть в ближайшее время!

Корреспондент "НГ" после совещания попытался уточнить, о каких именно случаях говорил аким области.

- Я думаю, что все их видят, - ответил Аксакалов. - Я не буду уточнять. Это касается всех городов нашей страны. Мы видим, что где раньше ничего не было, совсем плотно поднимают дом. Почему? Там ведь не проехать ни скорой, ни пожарным. Машины стоят плотно перед подъездами, и это повсеместно. Негде людям гулять! А они строят дома. На основании чего? Смотрим, документы есть! Но насколько законно эти документы были выданы, сейчас мы посмотрим. Я хочу все проверить и, возможно, где-то остановить, если мы обнаружим нарушения. Чтобы не было переуплотненности. Лучше мы выделим участок в другом месте, но не будем мешать уже существующим жильцам.

Сразу после назначения на пост акима Костанайской области Аксакалов заявил, что город должен расти ввысь, а не вширь. Но позже уточнил, что готов поддержать любые проекты, «главное - чтобы это было современно и соответствовало запросам жителей и молодежи».

- Поэтому мы и строим бесплатные парковки в обязательном порядке, - ответил глава региона на вопрос корреспондента "НГ" 23 мая во время посещения новых микрорайонов Костаная. - Вот по ул. Фролова построили микрорайон Жана Кала, где явно не хватает парковок. Мы принимаем решение от пр. Абая вниз расширить улицу и сделать больше паковочных мест. Если нормы по парковкам и коммуникациям не будут выдержаны, то никто не должен давать право на строительство. Если территория не подходит для высотного дома, то никто и никогда не даст разрешения на стройку.