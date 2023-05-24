Строительство новых микрорайонов Кунай и Аэропорт 23 мая проверял аким области Кумар АКСАКАЛОВ. Конкретно - стройки, где, по данным городских властей, есть проблемы с подрядчиками.

Контроль над Кунаем и не только

На микрорайон Кунай у властей большие планы. Здесь, помимо уже сданных под ключ многоэтажек строят школу, а в планах детский сад. Значительную территорию отдадут под частное строительство двух- и одноэтажных домов.

- В 2018 году здесь провели сети коммуникаций, после этого начали строительство 19-ти пятиэтажных домов, - докладывал заместитель акима Костаная Руслан КАТПАЕВ. - Из 19 домов 17 достались ТОО "Актобе-Саулет", которая выиграла госзакупки. Два дома строит ТОО «Марал-Курылыс». В целом по "Актобе-Саулет" все сроки по договору истекли. Прошли судебные прения. Суд на основании того, что стройматериалы подорожали и был период пандемии, отказал нам в расторжении договора. Поэтому мы продолжаем работать с этим ТОО, на данный момент в эксплуатацию введено 9 домов.

Кумар Аксакалов отметил: столько домов в руках одной компании - «первый сигнал, что работы вовремя не закончатся». И поинтересовался - сколько человек сейчас работает на восьми домах? Региональный директор ТОО «Актобе-Саулет» Эргин САИДМУРАТОВ ответил - сейчас всего 15. ТОО планирует «поэтапно сдать сначала один дом, потом второй, чтобы не распыляться». При этом, по данным представителя технадзора, над одним домом должна работать бригада из 20 человек.





- Мы все посчитали, добавили вам денег, но теперь надо, чтобы компания выполнила свои обязательства в установленные сроки, - сказал Аксакалов. - Но если будете так же продолжать работать, мы расторгнем договор и никто вас не поддержит. И заваливать вас штрафными санкциями. Контролировать эти дома нужно каждый день! Должен быть контрольный контроль! И так эти дома у нас уже на слуху, люди ждут свои квартиры. Ладно, были причины. Что теперь-то держит? Деньги мы выделили, это самое главное. Наверняка раньше не было должного контроля со стороны акимата и вот к чему мы пришли сегодня. Этой ситуации могло и не быть.

Журналисты спросили акима области о том, что проблемный застройщик ТОО «Актобе-Саулет» может быть связана с бывшим акимом области Архимедом Мухамбетовым.

- Нет, никак не связана. Это все проверено. Более того, он (Мухамбетов - «НГ») сам подавал на них в суд за невыполнение своих обязательств. Поэтому это пустые разговоры, - отреагировал Аксакалов.

По словам заместителя акима Костаная Руслана Катпаева, в Кунае даже открыли штаб, где ежедневно принимают замечания от владельцев квартир, а также контролируют ход строительства.





Кумар Аксакалов осмотрел один из домов - он уже завершен на 99%, и это единственная в микрорайоне многоэтажка с арендным жильем для социально уязвимых слоев населения. У чиновников из акимата Костаная есть претензии к качеству - замечания по отделке и натяжным потолкам.

- Это жилье арендное, квадратный метр здесь стоил 140 тыс. тенге, поэтому люди здесь не возмущаются, - отметил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.





- А подрядчик жалуется, что вынужден содержать эти дома. Ну не принимайте их, пусть хоть куда жалуются. Пока не исправят, дома не принимать, если не могут сразу сделать как положено! - отреагировал Аксакалов.

Что мешает застройщику?



В микрорайоне Аэропорт осмотрели площадки домов №№ 45/1 и 45/2. Их начали строить еще в 2019 году, но во время пандемии приостановилиь. Сменился подрядчик, провели корректировку проекта. Один дом обещают сдать к 1 июля, второй - к сентябрю.

Аксакалов собрал в Аэропорту костанайских застройщиков. Аким области уверен, что они справятся лучше предприятий из других регионов. И предложил местным объединиться, чтобы не проигрывать по налоговым отчислениям.

- Что мешает вам сегодня участвовать и самим зарабатывать на строительстве в Костанае? - спросил Аксакалов.





- Цена вопроса по госзакупкам в том же Аэропортку или Береке - 140 000 тенге за квадратный метр, - ответил за всех директор ТОО «БК-Строй» Игорь КИМ. - Если цена будет понятная, здесь многие бы включились в работу. У нас достаточно опыта. Если можно, нужно ввести региональный коэффициент, чтобы было преимущество у местных застройщиков. Действующего коэфициента в 1% мало.

- Пока что государство не может ущемлять интересы предпринимателей из других регионов, - ответил Аксакалов. - Среди них есть добросовестные компании. Но часто затраты на перевозку сотрудников и оборудования для иногородних фирм отражаются на качестве.

И пообещал:

- Мы наверняка встретимся с вами в ближайшее время, потому что строек планируется много.

Про стоянки и ПДП



Аким области ответил на несколько вопросов корреспондента «НГ». Ранее Аксакалов неоднократно повторял, что город должен расти ввысь, а не вширь. Сейчас уверяет, что готов поддержать любые проекты, «главное - чтобы это было современно и соответствовало запросам жителей и молодежи». Приведет ли это к дополнительной нагрузке на коммуникации и нехватке паковочных мест в центре Костанае?

- Поэтому мы и строим бесплатные парковки в обязательном порядке, - ответил Аксакалов. - Вот по ул. Фролова построили микрорайон Жана Кала, где явно не хватает парковок. Мы принимаем решение от пр. Абая вниз расширить улицу и сделать больше паковочных мест. Если нормы по парковкам и коммуникациям не будут выдержаны, то никто не должен давать право на строительство. Если территория не подходит для высотного дома, то никто и никогда не даст разрешения на стройку.

- Вы наверняка следите за тем, как идут баталии на обсуждениях ПДП новых микрорайонов в Костанае. Многие люди эти проекты воспринимают с ожесточением. Как бы выпрокомментировали эти проекты и недовольство костанайцев? - спросил корреспондент «НГ».





- Я думаю, у людей не совсем правильное понимание этого вопроса. Государство туда не пойдет и не будет ничего сносить. Насильно никого никто не снесет. Если люди думают, что государство снесет их дома за копейки, то это не совсем правильное понимание вопроса. Если придет частник и будет договариваться, и эта цена устроит собственника, то это его право - обновить свое жилье. Почему мы это будем запрещать?

Фото Георгия ГОВОРОВА

