26 января премьер-министр Алихан СМАИЛОВ посетил с рабочим визитом Костанай. Зачем он приезжал? В программе визита главы кабмина нет традиционной для больших чиновников встречи с населением, зато есть поездки - в промзону на строительную площадку завода KIA, на новую линию по производству автомобилей в ТОО "Сарыаркаавтопром". Премьер посетил локализационный центр АО "Агромашхолдинг", новое предприятие по переработке зернобобовых культур ТОО "Кайдзен", а также домашнее хозяйство участника программы "Ауыл Аманаты".

Фото Георгия ГОВОРОВА



Резюмируя, для большинства горожан визит второго человека в стране не стал событием и вызвал лишь пару эмоций:

- Уахаха, а я то думаю, что это вдруг снегоуборочная техника вчера, как с ума посходила в городе, - пишет в комментариях Instagram "Нашей газеты" пользователь @_gul_da_na_kz_. - Вот оно что оказывается. Ну, спасибо премьеру, хоть какая-то польза от вас.

- Так вот почему в Заречном 3 дня улицу Юбилейную, чуть ли не каждые пол часа чистят и все лампочки на столбах заменили! - добавляет пользователь @irishka3009.sss. - Ну пусть почаще к нам заглядывает, мы только рады. Хорошо бы, чтобы он еженедельно приезжал....

Было много и таких комментариев:

- Открыть очередной "пустой завод", - отмечает пользователь @shnara_zhalmukhamedova. - Помнится приезжали до него тоже что-то открывать.

Наши читатели вспоминают про завод по утилизации сельскохозяйственной техники, который в 2021 году открывал уже бывший премьер-министр Аскар Мамин. В него власти вложили 11 млн долларов, но он так и не заработал. Говорили тогда, что новое предприятие "не имеет аналогов в Центральной Азии". Корреспондент "НГ" попытался узнать, знает ли об этом простаивающем заводе нынешний премьер?

Алихан Смаилов от ответа уклонился. Молча прошел в сторону выхода. Вместо него комментарий дал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ:

- Он в аресте стоит, идут судебные разбирательства, скоро будет вынесено решение, - отметил глава региона.

Напомним, в октябре 2023 года политолог Санжар Бокаев приобрел трактор за 900 000 тенге. Он попытался сдать его на костанайский завод, но обнаружил лишь пустые ангары, куда даже не завозили оборудование. В апреле 2023 года "НГ" рассказывала о судебном процессе, в котором подрядчик требовал выплатить 130 млн тенге за работу по строительству костанайского завода.

Так зачем же премьер-министр приехал в Костанай? Вот как ответ на этот вопрос сформулировал Кумар Аксакалов на встрече премьер-министра с "креативной молодежью":

- Алихан Асханович посетил сегодня много предприятий, строящихся, которые будут реализованы за 2-3 года. Это большие заводы, на которых будут работать много молодых ребят, - сказал аким. - Это огромные проекты, благодаря которым экономика вырастет в разы. Это все делается для молодежи. И при большой поддержке правительства. Чтобы вы знали, Алихан Асханович приехал и сам проинспектировал. Хочу поблагодарить его за то, что принято решение по газификации. Большой объем газа будет дополнительно заведен в Костанайскую область. Это позволит открывать новые предприятия, газифицировать села. У нас только 25% сел газифицировано. Это огромная помощь от правительства и все это для молодых людей.

- Да, мы сегодня в индустриальной зоне пол дня провели, - сказал Алихан Смаилов. - Много новых проектов. Вы знаете, там и "Киа", и "Агромашхолдинг" расширяют свои производства. Эту индустриальную зону мы будем расширять. И вокруг малый и средний бизнес еще будет развиваться. Для малых индустриальных зон мы подготовили программу. И аким области обратился к нам за помощью - дофинансировать инфраструктуру индустриальной зоны. Мы это поддерживаем, будем помогать.

Получается, премьер-министр приезжал только, чтобы решить, нужно ли выдавать акимату дополнительные деньги? При этом возникает закономерный вопрос: кто и как в этот раз будет контролировать трату бюджета после визита главы кабмина.

