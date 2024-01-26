Премьер-министр РК Алихан СМАИЛОВ сегодня, 26 января, посетил в рамках рабочей поездки костанайский IT-хаб. Там главе кабмина презентовали стартапы костанайцев в сфере разработки новых приложений, а также прошла встреча с "креативной молодежью".

Визит был расписан по минутам. Ученик НИШ Санжар КУСТАВЛЕТОВ рассказал о приложении личного консультанта для поступления в вузы. В отличие от других похожих казахстанских приложений, оно не обладают трехязычием и информацией об иностранных учебных заведениях, а цена крайне высока.

- Обязательно выйдет на мировой рынок, если вы в это верите, - подбодрил разработчика Смаилов. - Надо двигаться вперед!

Представитель ТОО "KTT Net" Бауржан ТУРЖАНОВ рассказал о проекте цифровизации ЖКХ.

- Четыре года назад мы вместе с КТЭК и управлением энергетики выявили потребность в цифровизациии блочгно-модульных газовых котельных, - рассказал Туржанов. - Совместно собрали продукт, он состоит из аппаратной части, которая собирается у нас, в Костанае, и нашего програмного обеспечения. На рынке это первый такой проект. Я бы хотел показать рабочее место диспетчера котельной в мкрн. Юбилейный. Послее ее внедрения компания может оптимизировать операторов котельной и перенаправить их деятельность в аварийные бригады. Кроме того, это позволит экономить на топливе до 30%.

Премьер Смаилов назвал проект "особенно важным". И предложил масштабировать его акиматам в других регионах страны. "Надо повсеместно внедрять эти технологии", - резюмировал глава кабмина.

В том же зале Алихана Смаилова ждала "креативная молодежь". Среди них: депутат областного маслихата Серик Манасбаев, директор Дома дружбы Наталья Рамазанова и руководитель Молодежного ресурсного центра Костанайской области Абай ДУЙСЕКОВ.

Абай Дуйсеков (крайний слева)

- В нашей области 220 000 молодых людей и актуальная для них проблема - приобретение жилья, - обратился к премьеру Дуйсеков. - Есть разные региональные программы, но их недостаточно. Большой конкурс, много желающих. Хотелось бы предложить внедрить республиканскую программу для приобретения жилья молодежью.

Предложение прокомментировал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ, который сообщил, что местные власти уже поработали с банками и "в целом мы сами эти вопросы решаем".

- Сейчас базовая ставка высокая, как и во всем мире, - прокомментировал Смаилов. - И поскольку Казахстан - открытая экономика, у нас большой товарооборот со всем миром. $126 млрд в прошлом году. Вы видели, как в прошлом году российский рубль резко укрепился, было до 90 рублей за доллар. И все российские товары стали на 30% дороже. А у нас порядка 40% импорта - из России. То есть, все товары у нас стали дороже на 30%. Это ударило по инфляции на нашем потребительском рынке, хотя внутри Казахстана не было никаких объективных предпосылок для такой активной инфляции. Из-за этого базовая ставка выросла. Из-за этого все кредиты стали дорогими, в том числе и ипотечные кредиты.

- В этих условиях правительство внедряет различные программы субсидирования процентных ставок, чтобы кредиты были более доступны и для бизнеса, и для населения. Есть три программы, - продолжил премьер-министр. - В ипотечные кредиты мы направляем порядка 70 млрд тенге в год через Отбасы банк. Это позволяет помогать улучшать жилищные условия для около 7 000 семей. Там и молодежь есть, но в основном социально уязвимые слои населения. Есть программа 7-20-25, но она тоже ограничена. 100 млрд тенге выделяет Нацбанк. Примерно 4000 семей могут улучшить свои жилищные условия. Теперь мы думаем над новой программой именно для молодежи. Они в первую очередь нуждается в жилье. Теперь мы разработали программу 9-20-25. И с 1 марта мы ее запустим, направим туда уже 150 млрд тенге. Мы не будем брать дивиденты, а даем деньги на кредитование молодежи. Плюс 100 млрд привлекает "Отбасы банк" с рынка. Ежегодно порядка 7000-8000 молодых семей смогут приобретать жилье.

Предприниматель Ирина ЛИ рассказала, что в 2021 году получила государственный грант в сумме 5 млн тенге. На эти деньги открыла швейное производство. Но цена одежды оказалась неконкурентноспособной.

- Одна из основных причин - мы вынуждены закупать сырье за пределами Казахстана, - рассказала Ли. - Я очень рада, что у меня есть возможность рассказать вам об этой проблеме и внести предложение о том, чтобы рассмотреть возможность организовать переработку хлопка и изготовления полотна внутри страны. Это бы дало большой толчок для развития легкой промышленности. Как вы говорите, очень много у нас товаров из России. Но одежда - это базовая потребность. Было бы здорово, если бы мы носили "Made in Kazakhstan".

На вопрос ответил министр промышленности РК Канат ШАРЛАПАЕВ. Он сообщил, что в Казахстане ежегодно выращивают около 300 000 тонн хлопка, из которого около 80% уходит на производство хлопкового волокна.

- Мы в 2022-2023 годах предусмотрели финансирование через средства финансового холдинга "Байтерек", - сказал Шарлапаев. - В легкую промышленность мы даем деньги под 3%. Вот сейчас первые 10 млрд выдали. В том числе на развитие хлопчато-бумажных производств. Сейчас на юге Казахстана будут открывать производство тканей. Мы этим реально озабочены, потому что много сырья не перерабатывается. И второй элемент - это развитие сферы выращивания самого хлопка. На это нужно время. Но вы правы, что мы должны опираться на свою сырьевую базу.

Алихан Смаилов добавил, что в Налоговый кодекс внесена норма по освобождению от всех налогов на 3 года для новых производств. А для действующих бизнесов "удешевляют кредитные ресурсы".

В конце встречи Алихан Смаилов сфотографировался с "креативной молодежью" и сделал селфи со студентами и школьниками.

Корреспондент "НГ" сумел задать вопрос премьер-министру о судьбе завода по утилизации сельскохозяйственной техники. Об этом читайте чуть позже на нашем сайте.

Фото Георгия ГОВОРОВА