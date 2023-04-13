Название объекта в декабре 2021 года звучало весьма торжественно - там побывал премьер-министр РК Аскар Мамин, а вскоре после этого и до сего дня стало фигурировать исключительно в судебном контексте. Исковые требования ТОО «НУР-Сервис-Строй» к заказчику ТОО «Auto Recycling» уже больше года не меняются: товарищество настаивает на признании и оплате актов выполненных работ. Сумма - около 130 млн тенге.

Не примирились

В суд подрядчик подал в марте прошлого года. За время разбирательств назначались, чтобы подтвердить соответствие актов объемам выполненных работ и их сметной стоимости, экспертизы, аудиторские проверки, в июне прошлого года предпринималась попытка заключить медиативное соглашение.

Премьер-министр, оказывается, провел 9 декабря 2021 года пробное открытие / Фото primeminister.kz

- Условия примирения, предложенные заказчиком, оказались неприемлемыми, - сказал корреспонденту «НГ» директор ТОО «НУР-Сервис-Строй» Денис НЕФЕДОВ, - прими мы их, остались бы совершенно ни с чем на неопределенное время, даже залога никакого нам не предложили.

Поэтому в январе 2023 года состоялся очередной судебный процесс, и 1 февраля СМЭС решил, что исковые требования строительной фирмы товарищество Auto Recycling должно полностью удовлетворить. В мотивировочной части судья Айнур КАСЫМХАНОВА указала на «недобросовестное поведение ответчика, не организовавшего приемку работ, при отсутствии мотивированных замечаний с конца 2021 года».

Ответчик подал апелляционную жалобу, рассмотрение которой в областном суде началось 11 апреля.

Просто тянут

- Основные ваши доводы к отмене решения СМЭС полностью - документация подрядчика была оформлена ненадлежащим образом, нет подписи авторского надзора, нет разбивки по стоимости работ, так? - спросила судья Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА.

Представитель ТОО «Auto Recycling» Александр ЗАГАЙНЫЙ ответил утвердительно.

- Мы считаем доводы ответчика формальными, просто затягивающими судебный процесс, - в свою очередь, сказала представитель ТОО «НУР-Сервис-Строй» Жанат МОЛДАСАЛЫКОВА, - тем более что они уже рассматривались в суде первой инстанции. Например, мы пояснили, что приказом от 5 августа 2021 года № 420 министра индустриально-инновационного развития приемка выполненных работ была закреплена только за техническим надзором, подпись представителя авторского надзора была необязательна. И соответствующие поправки были внесены в формы строительной документации... Хотела бы обратить внимание коллегии и на то, как ответчик менял свою позицию в ходе судебного процесса. Если в начале причиной того, почему не подписывались промежуточные справки о выполненных работах, а также акты, давалась ссылка на уголовное дело в отношении руководителя компании, на то, что возможны хищения... то к концу, когда уголовное дело было прекращено за отсутствием состава правонарушения, позиция резко поменялась. При этом, когда судом назначалась строительно-экономическая экспертиза для устранения сомнений в выполненных объемах работ, в том, соответствует ли им документация, в том числе и бухгалтерская, ответчик не воспользовался своим правом сформулировать для экспертов вопросы. А суд в течение недели давал такую возможность.

Коллегия попросила предоставить для изучения постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего руководителя компании-заказчика. Загайный сказал, что нужно время для этого. Кроме того, судьи решили заслушать представителя технадзора. Поэтому в заседании объявили перерыв на несколько дней.

«Аналогов нет!»

Стоит отметить, что за судебными перипетиями для общественности как-то смазывается важный момент: что же происходит с идеей переработки устаревшей сельскохозяйственной техники. А ведь в том числе и под нее в Казахстане ввели утилизационный сбор и завели целое ТОО «Оператор РОП (расширенной ответственности производителей), в отношении руководителей которого наконец дошло до суда громкое дело. Под эгидой этого товарищества действовало у нас и ТОО «Auto Recycling». Недаром на фото премьер-министр выступает на фоне громадного баннера с логотипами обеих компаний.

К зданиям завода даже начинали подвозить старую сельскохозяйственную технику / Фото Олега ПАКА

Один из первых вопросов, заданных членами судебной коллегии по гражданским делам: сдан ли завод, который открывал Аскар Мамин.

- Нет, - ответил Александр Загайный, - в эксплуатацию он не сдан. Тогда было пробное открытие, на котором просто показывали объемы работ.

Значит, вся пресса, которая писала об этом событии, вводила страну в заблуждение. В год 30-летия независимости РК. Цитируем, например, информацию от 10 декабря 2021 года портала nur.kz, которую перепечатывали и другие СМИ: «В ходе рабочей поездки глава правительства принял участие в церемонии открытия первого в Казахстане и не имеющего аналогов в Центральной Азии комплекса по переработке вышедшей из эксплуатации сельскохозяйственной техники ТОО «Auto Recycling». Мощность предприятия составляет 4 тыс. единиц агротехники в год. При этом полученный металл будет использоваться для производства новой продукции. Проект позволит обновить парк сельхозтехники и будет способствовать развитию обрабатывающей отрасли».

Что будет дальше с заводом, площадки которого до ввода в эксплуатацию заказчик начал было использовать, но должен был прекратить в связи с судебными разбирательствами?