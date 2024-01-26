Премьер-министр Казахстана Алихан СМАИЛОВ прилетел в Костанай сегодня, 26 января. Утром ознакомился с ходом строительства завода KIA и посетил завод ТОО "СарыаркаАвтоПром", где состоялся технический запуск линии по производству автомобиля марки "Chevrolet Onix".

- Этот большой цех мы модернизировали, пристроили полностью складские помещения и сейчас будем достраивать линию сварки автомобилей G2, - рассказал премьер-министру председатель совета директоров АО "Группа компаний "Аллюр" Андрей ЛАВРЕНТЬЕВ. - Остается найти несколько помещений для "Шкоды", мы видим несколько вариантов. Поэтому, если вы позволите, хотелось бы показать. Этот план позволяет нам, как мы и договорились с министерством промышленности, выходить на более высокий уровень. Чтобы те задачи, которые вы ставите, были решены.

- Хорошо, - ответил Алихан Смаилов. И продолжил: - Мы сейчас на производстве мелкоузловой сборки "Chevrolet Onix" и запуск этого производства - очередной этап дальнейшей локализации производства автомобилей в Казахстане. 23 млрд тенге (инвестиций - "НГ") здесь и порядка 500 новых профессиональных сотрудников. Следующий шаг в развитии экономики региона и автомобильной промышленности Казахстана. Поэтому вопросы дальнейшей локализации и выход на экспорт мы поддержим и будем совместно с акиматом и министерством промышленности работать. Успехов вам!

Судя по баннеру, подготовленному к визиту премьер-министра, мощность линии производства "Chevrolet Onix" составит 30 000 кузовов в год.

Фото Георгия ГОВОРОВА