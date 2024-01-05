Экскурсию по котельным в новых микрорайонах Костаная провели для главы региона сегодня, 5 января, директор ГКП «КТЭК» и аким областного центра.

БМК-92 запущена в эксплуатацию. Ранее руководство ГКП «КТЭК» обещало, что ее запустят до конца 2023 года

Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ осмотрел блочно-модульную котельную № 92 (БМК-92) в мкрн Юбилейный, котельную в мкрн Береке и котельную № 12 в мкрн Аэропорт.

Как пояснил Аксакалов, выбор был неслучайным - в декабре жители этих районов жаловались на недостаток тепла в их квартирах. В в частности, на холод жаловались жильцы 9 многоэтажек в Юбилейном.

- В этом году дополнительно была подключена котельная (БМК-92), также работает и БМК-93. Была выровнена подача тепла для этих многоэтажных домов, что позволило в целом улучшить ситуацию в этом микрорайоне, - отметил аким области. - Через неделю, когда снова будут холода около -30 градусов, мы пойдем и проверим эти квартиры. Я хочу сам убедиться в том, что работа, которая была проведена, дает результаты.

Оборудование котельной № 12 в мкрн Аэропорт

В мкрн Аэропорт в декабре ликвидировали аварию магистральй теплотрассе. Сначала республиканские СМИ сообщили, что без тепла остались 42 многоэтажки, школа и аэропорт. Но 20 декабря аким Костаная Марат Жундубаев выехал на место и опроверг сообщения о замерзающих домах.

- В этом микрорайоне ейчас самая сложная ситуация с теплоснабжением, так как здесь и в прошлом году были большие проблемы на магистральных сетях, - пояснил Аксакалов. - Летом 2023 года была проведена работа по укладке 1 км новой магистральной трубы. Осталось заменить еще полкилометра магистральной сети и 1 км 200 м внутриквартальных сетей. Летом этого года мы должны завершить эту работу. К сожалению, ранее труба была уложена без соответствующей изоляции, и грунтовые воды за очень короткий промежуток времени просто привели эти трубы в нерабочее состояние - очень большая коррозия была.

В мкрн Береке жалоб от населения здесь не было.

Новое оборудование котельной в мкрн Береке

- По теплосетям к этой котельной вопросов нет. Она имеет достаточно большой объем мощности, который еще не используется, -сказал Аксакалов. И жобавил: - К ней должны подключиться еще около 78 объектов.

Фото Андрея СКИБЫ