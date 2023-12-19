Вечером 15 декабря около 30 человек собрались возле дома № 41, чтобы высказать свои претензии «НГ». Неожиданно для всех пришли чиновники и руководство ГКП «КТЭК». Откуда они узнали о встрече, не сказали, но такому повороту местные жители обрадовались.

Анара Жандильдина (справа) рассказывает о проблемах с отоплением

- Проблемы с отоплением начались еще в октябре - с начала отопительного сезона, еще тогда у КТЭК была какая-то авария. Когда проблему устранили, стало тепло. Но пришел декабрь и у нас дома не было даже 15 градусов! - рассказала председатель ОСИ «Юбилейный 8» Анара ЖАНДИЛЬДИНА. И обратилась к чиновникам: - Мы писали в акимат, подняли кипиш, но к нам никто не приехал, никто не зашел в квартиры и не мерил температуру. Вы собрались только сейчас, 15 декабря!

Местные жители рассказали, что холодно в квартирах с 8 декабря, когда на улице стояли 30-градусные морозы. Обледенели окна, очень холодный пол. Батареи не греют, спать приходится в одежде.

Адина Кадырбекова (слева)

- Мы не в силах увеличить подачу, если показатели уже на входе ниже нормы, - сказала председатель ОСИ «Юбилейный 41» Адина КАДЫРБЕКОВА. - Согласно температурным графикам и нормам, которые там указаны, при температуре -30 градусов на улице подача должна быть не менее 90. Но, по данным сервисных организаций, которые обслуживают теплосчетчики, в наших квартирах на входе цифра варьируется от 60 до 62, а по факту бывает и ниже в течение дня! Учитывая данные и сравнивая то, что мы получаем по факту, можем утверждать, что КТЭК недодает тепло в дома! За последнюю неделю температура сохранялась ниже -30 градусов. Соответственно, и подача должна была быть не менее 90. Мы же явно наблюдаем показатели около 60 градусов!

- Давайте спокойно решим этот вопрос, - ответил заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ. - Завтра вы возьмите с собой человек 5-10, подготовьте вопросы, мы приедем и пройдем по квартирам. Все, что вас волнует, обсудим на месте. Завтра предметно поговорим, конструктивно.

Жильцы заявили, что гости приехали неподготовленными. И отметили, что 15 декабря в квартирах стало тепло. Связано ли это с приездом чиновников, неизвестно... Все вместе прошли в подвал дома № 41. Подача была уже 71 градус, обратка - 60 градусов. Но и на улице стало теплее - минус 15...-20 градусов.

В субботу, 16 декабря, чиновники и коммунальщики несколько раз переносили время и место встречи, но все же приехали. На этот раз с представителями акимата и КТЭК пришли поговорить только 10 председателей ОСИ. Диалог получился еще более эмоциональным - от председателей звучала и нецензурная лексика.

Встретились возле дома № 19. Сразу зашли в подвал и проверили счетчики.

Виктор Шмыглов (слева) и Денис Петрухно

- Здесь обратка 66 градусов, теплосъем не идет, - пояснил председателям ОСИ директор ГКП «КТЭК» Виктор ШМЫГЛОВ. - Наше тепло сюда приходит и к нам возвращается.

Председатели вновь заявили, что гости пришли неподготовленными - в частности, у них не было документов с температурным режимом.

- Вы на нас забили...! Вы не даете температуру в квартиры! Зато знаете, какие приходят счета за отопление?! - возмутилась Анара Жандильдина.

Председатели ОСИ спросили, работают ли обе котельные микрорайона, или только одна - БМК-93. Вторую, БМК-92, должны были ввести в эксплуатацию до конца декабря.

- Пока еще одна работает - на мазуте. Это мощные котельные - одной за глаза хватает! - ответил Шмыглов. - Когда вторую подключим, она будет передавливать. Поэтому надо будет делить микрорайон между двумя котельными.

- Почему мы раньше 3 года вообще не мучались с отоплением? - спросила Жандильдина.

- Застройки было меньше! Если дельта t, то есть разницы температуры нет, то этот дом не на циркуляции. Но мы сделаем все, что в нашей компетенции. Нас уже заставляют смотреть домовые теплосети, хотя я не должен туда заходить вообще. Но мы смотрим, потому что вы - наши потребители, вы нам деньги платите, - ответил Шмыглов. - И вы - где-то справедливо, а где-то нет - считаете, что мы виноваты. Но мы приходим и решаем эти вопросы. Поэтому мы поднимаем температуру. Но я отвечаю и за финансовую часть, и это бьет по копейке предприятия.

Осмотрев систему отопления в подвале дома, а также ознакомившись с видео, на которых жильцы домов сливают из батарей черную жидкость, Шмыглов пришел к выводу, что причина, в частности, была в проблемах с циркуляцией в квартирах.

- Батареи в квартирах надо промывать. И надо делать все одновременно: промывку и регулировку стояков. Потому что сложная система, - посоветовал он.

Виктор Шмыглов и руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно пообещали, что в следующий раз будут реагировать на проблемы с отоплением намного быстрее.

Алия Баева (слева)

- Жильцы также должны помогать нам, когда трубы забиты. Не только мы, председатели ОСИ, виноваты, от жильцов тоже многое зависит, - сказала председатель ОСИ «Юбилейный 6» Алия БАЕВА. - Я хочу, чтобы в первую очередь жители домов отреагировали на эту проблему, это самое главное. Мы не справимся без их поддержки!

Анара Жандильдина отметила, что проблемы отоплением начались также после подключения к теплосетям дома № 9 в Юбилейном. Напомним в конце октябре ключи от квартир в нем получили представители социально уязвимых категорий населения.

Котельная БМК-92. Из трубы идёт дым / Фото предоставлено Иваном ФИСЕНКО

После второй встречи председатель ОСИ «Юбилейный 1» Иван ФИСЕНКО сообщил «НГ», что БМК-92 тоже работает, хоть директор КТЭК и заявляет обратное. По словам Фисенко, он заходил на территорию и сотрудники это подтвердили, а из трубы котельной идет дым.

- Интересно, что объект не охраняется, хотя он стратегический, - отметил Фисенко. - Там находится один человек, который пояснил мне, что он диспетчер. Он попросил меня уйти, так как мне нельзя было находится на этом объекте.

Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать пресс-службу ГКП "КТЭК". Там посоветовали обратиться к главному инженеру, либо директору ГКП. Первый от комментариев по телефону отказался. Дозвониться второму не удалось.



Фото Андрея СКИБЫ