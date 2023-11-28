БМК-93 (блочно-модульная котельная - «НГ») в мкрн Юбилейный начнет работать на полную мощность до конца 2023 года. Об этом 28 ноября на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщил директор ГКП «КТЭК» Виктор ШМЫГЛОВ.

В 2024 году котельные во всех новых микрорайонах Костаная будут автоматизированы

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ добавил: чтобы котельная начала работать, в декабре нужно только подписать акт ее ввода в эксплуатацию. Ранее «НГ» писала, что БМК-93 была запущена по временному акту ввода в 2018 году. Ее планировали запустить официально в 2020 году, но из-за судебных тяжб между КТЭК и управлением государственного архитектурно-строительного контроля в течение 3 лет не могли подписать документы.

В 2023 году из городского бюджета выделили 89,5 млн тенге на внедрение системы автоматического регулирования малых газовых котельных, которая осуществляет дистанционный мониторинг и контроль работы оборудования.

- Их планируется установить в котельные № 7Б возле школы-интерната «Озат» по ул. Сибирской, № 12 в мкрн Аэропорт, БМК-92 и уже упомянутую БМК-93 в мкрн Юбилейный, также в микрорайонах Кунай, Береке и ЖК «Жулдыз», - пояснил Шмыглов. - Подключить к системе котельную № 7Б планируется в январе 2024 года, котельные в мкрн Юбилейный - в феврале, остальные - в течение года.

Жундубаев отметил: у котельной в мкрн Береке очень большая мощность, поэтому она будет работать вхолостую, так как район еще не достроен.

- Но мы не можем забросить там работу, она отапливает 20-30 многоэтажных домов, - сказал аким. И поручил Шмыглову: - Поэтому надо что-то придумать с этим, работать по эффективности котельной.

Еще одно поручение связано с перспективой застройки города высотными домами.

- Обязательно учтите, сможем ли мы потянуть по теплу новые дома, - сказал аким Костаная. - Нужно сразу проектировать дополнительную газовую котельную, потому что мощности добавляются, жители будут добавляться тоже. У нас есть вопросы с газом, но они будут решаться. Я говорил отделу архитектуры: прежде, чем давать документы на постройку многоэтажных домов, нужно самим посмотреть, какие там условия. Вы не должны давать техусловия, пока мы сами во всем не убедимся! Вы одному дому выдаете, а их там 4-5 построят на самом деле!

Директор КТЭК сообщил, что ГКП обслуживает 249 км теплосетей, износ которых составляет 64,2%. На их обновление из бюджета выделено 2,4 млрд тенге.

- В следующем году мы также планируем заменить запорную арматуру, так как в ряде районов города она полностью вышла из строя, - отметил Шмыглов. - В настоящее время при возникновении внештатных ситуаций на определенных участках приходится полностью перекрывать подачу теплоэнергии на все теплосети и отключать вместо нескольких домов целые кварталы или районы.

- Несмотря на то, что было выделено 2,4 млрд тенге, снизить износ удалось всего на 1%! - резюмировал Марат Жундубаев. - То есть, станет всего 63,1% износа. Да, мы выделяли вам деньги и вы делали большие проекты, но в прошлом году было 22 случая отключения домов от теплоснабжения, и это только в мкрн Аэропорт! Надеюсь, что в этом году такие случаи будут единичными. Самое главное - что мы поменяли там магистральную теплосеть. Это очень большая работа, на которую было выделено около 1 млрд тенге. Микрорайон новый, но трубы там сгнили, можно сказать. Понятно, грунтовые воды там, агрессивная среда...

По словам Виктора Шмыглова, подрядчик дал 3 года гарантии на новую теплотрассу.

Фото Андрея СКИБЫ