Напомнило об этом «НГ» письмо из колонии. Автор - Александр ГАВРИЛЬЧИК. Три года назад газеты без конца упоминали его в связи с одиозным рудненским колесом обозрения. Гаврильчик оказывал юридические услуги ТОО «АлатауГорСтрой», которое аттракцион строило. Та же фирма взялась за привязку двух блочно-модульных котельных (БМК) в новом микрорайоне Костаная - Юбилейном. И по этому эпизоду тоже родилось уголовное дело.

Предписание не исполнено

- Я отбываю наказание в виде лишения свободы в том числе за пособничество в хищении бюджетных денежных средств в сумме более 432 млн тенге при строительстве блочно-модульных котельных № 92 и № 93 в г. Костанае, до настоящего времени я не возместил ущерб, причиненный преступлением. Причина в том, что у меня таких денег нет и никогда не было. Да и не требует их никто, - написал Александр Гаврильчик. - Но не в этом суть письма. Я хочу привлечь внимание к тому, что до настоящего времени данный объект не введен в эксплуатацию, что является грубым нарушением п. 7 ст. 733 Закона РК «Об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности». Мои слова подтверждает проверка ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» акимата Костанайской области, по результатам которой 01.06.2022 года выдано предписание № 45 о необходимости завершить строительство и «ввести объект в эксплуатацию в срок до 01.06.2023 г.». Предписание не исполнено, в связи с чем материалы в отношении ГКП КТЭК переданы в суд.

Александр Гаврильчик прислал в редакцию письмо из колонии / Фото из архива «НГ»

Все, о чем сообщил Гаврильчик, оказалось правдой.

«Вынужденная мера»

Честно говоря, в голову не могло прийти, что история с отсутствием акта ввода тянется до сих пор. Ведь на нее внимание государственных органов обращалось еще в 2020 году, а работать, в частности, БМК-93 начала куда раньше.

В августе 2020 года суду давала пояснения временно исполняющая обязанности руководителя отдела строительства акимата Костаная Тамара ДАНИЛЬЧУК.

Блочно-модульные котельные в «Юбилейном» были предметом судебного разбирательства в 2020 году / Фото Галины КАТКОВОЙ

- БМК-93 была запущена по временному акту ввода в 2018 году, - сказала она. - Я не говорю, что это хорошо. Это была вынужденная мера, предпринятая заказчиком для того, чтобы не переморозить государственный и частный жилой фонд... Котельная и сейчас находится на балансе отдела строительства, обслуживают ее работники КТЭК как специалисты, которых нет в штате у заказчика.

Судья поинтересовался судьбой второй котельной - БМК-92. Выяснилось, что ее не запускали вообще. Оборудование смонтировано, но подрядчик, по выражению Данильчук, «не довел объект до ума». Требуется усиление конструкций, нужно доделать пол, произвести благоустройство. На эти работы будет объявлен конкурс. В 2020 году ее планируют запустить.

После письма Гаврильчика в сентябре 2023 года «НГ» сделала запросы в управление ГАСК, а также руководству Костанайской теплоэнергетической компании. Спрашивали, на чьем балансе объект, есть ли все-таки сейчас акты ввода. Как раз стартовало начало отопительного сезона, в микрорайон Юбилейный тоже подали тепло.

Ответы получили из обеих инстанций. Коротко: акта ввода нет до сих пор, БМК-93, подключенная к газоснабжению, действует фактически без разрешения на работу. БМК-92 не работает. Обе котельные заказчиком, то есть отделом строительства акимата Костаная, переданы на баланс ГКП КТЭК в ноябре 2020 года для завершения строительства.

Управление ГАСК подтвердило, что после проверки по обращению Гаврильчика в этом году направило предписание в КТЭК. В установленный срок, до 1 июня 2023 года, оно исполнено не было. Возбуждено административное производство. На сайте Судебный кабинет мы ознакомились с решением суда. В нем, кстати, в мотивировочной части говорилось о трудностях с госзакупками, с наймом подрядчика для завершения работ, а также о том, что подрядчик все-таки найден. Заключен договор от 26 июня 2023 года на строительно-монтажные работы с ТОО «СКБ Констракшн» и договор государственных закупок на услуги технадзора.

КТЭК за нарушение законодательства была оштрафована на 1 207 500 тенге.

Работы идут

В ответе на запрос редакции директор ГКП КТЭК Виктор ШМЫГЛОВ отметил, что «требуется завершить работы по благоустройству территории, заливке полов и т. д. Данные виды работ не влияют на полноценную работу котельных, но из-за перечисленных недоработок нет возможности оформить акт ввода». Этот ответ пришел 18 сентября. Месяц спустя мы решили узнать - вдруг все уже сделано. Оказалось, что нет.

- БМК-92 пока не подключена. БМК-93 действует на прежних условиях. Но работы идут, в ноябре рассчитываем, что они будут завершены и можно будет получить акт ввода в эксплуатацию, - ответил на вопросы «НГ» руководитель отдела ГКП «КТЭК» Талгат КАКИМОВ.

На этой неделе в редакцию поступили обращения жителей микрорайона Юбилейный, которые говорят, что на верхних этажах нескольких домов сейчас тепла почти нет. Связывают это с тем, что бездействует вторая котельная. «Это так?» - спросила корреспондент «НГ».

- Нет, специалисты говорят, что на имеющийся сейчас жилой фонд мощности БМК-93 хватает, - ответил Какимов.

Заметим справедливости ради, что котельная несколько лет и вполне исправно работает на том оборудовании, из-за которого в том числе посадили Гаврильчика (госорганы, власть, ГКП берут на себя риск использовать БМК даже без акта ввода). По материалам уголовного дела выходило, что оборудование не соответствовало требованиям техспецификации и было подменено более дешевым. Но сейчас вопрос о замене вообще не ставится.