Унесенную ветром крышу в Тобыле восстановят в рамках режима ЧС
27 декабря 2023, 11:36 | Происшествия
Об этом только что сообщила советник акима Костанайского района по связям с общественностью Анара КЫЗЫКЕНОВА. Сейчас по адресу мкрн. Водник, 5, где вчера сильные порывы ветра во время бурана сорвали крышу с 4-этажного дома, составляется дефектовочный акт.
- Параллельно работают специалисты по восстановлению дымоходов и отдушин, - сообщила Кызыкенова. - Объявлен режим ЧС природного характера, в рамках которого будут проведены все восстановительные работы.
Напомним, в результате обрушения крыши из людей никто не пострадал, несколько машин получили повреждения.
Кроме того, штормовой ветер уронил в Лисаковске новогоднюю елку. А в Сарыколе акимат сообщил, что падение елки было намеренным - она шаталась и ее решили демонтировать.
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