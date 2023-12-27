Об этом только что сообщила советник акима Костанайского района по связям с общественностью Анара КЫЗЫКЕНОВА. Сейчас по адресу мкрн. Водник, 5, где вчера сильные порывы ветра во время бурана сорвали крышу с 4-этажного дома, составляется дефектовочный акт.

- Параллельно работают специалисты по восстановлению дымоходов и отдушин, - сообщила Кызыкенова. - Объявлен режим ЧС природного характера, в рамках которого будут проведены все восстановительные работы.

Напомним, в результате обрушения крыши из людей никто не пострадал, несколько машин получили повреждения.

Кроме того, штормовой ветер уронил в Лисаковске новогоднюю елку. А в Сарыколе акимат сообщил, что падение елки было намеренным - она шаталась и ее решили демонтировать.