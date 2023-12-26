Людей, пострадавших в результате обрушения крыши с 4-этажного дома в мкрн. Водник, нет. Повреждения получили несколько машин, припаркованных во дворе. Об этом "НГ" сообщила советник акима Костанайского района по связям с общественностью Анара КЫЗЫКЕНОВА.

- На месте работают сотрудники ЧС и все службы города Тобыл. Коммуникации в доме не отключены, на теплоснабжение срыв крыши не повлияет, - рассказала Кызыкенова. - Сейчас ведутся работы по укреплению кровли. Что касается восстановления - сначала необходимо оценить масштаб работ, уровень повреждения. Дальше, возможно, будет объявлент режим ЧС, в рамках которого проведут восстановительные работы.

Напомним, из-за шквального ветра по всей Костанайской области сегодня, 26 декабря, унесло крышу с 4-этажного дома в Тобыле. А в Лисаковске под порывами ветра не устояла елка. Еще один новогодний символ упал в Сарыколе.

Фото акимата Костанайского района