Инцидент произошел сегодня, 26 декабря. Сильный ветер по всей Костанайской области, в частности, в Лисаковске - 23 м/с, уронил городскую елку. На место выехали представители отдела жилищно-коммунального хозяйства и подрядной организации ТОО «Уста+».

- Ведутся работы по разборке сооружения. На месте работают силы и средства ТОО «Уста+» в количестве 3 ед. техники и 10 человек, - сообщил под постом "НГ" в Telegram руководитель отдела внутренней политики Лисаковска Саят ЖУСУПОВ. - Восстановительные работы планируются после улучшения погодных условий. Местные исполнительные органы, службы обеспечения правопорядка и гражданской защиты ориентированы.

Напомним, шквальный ветер сорвал крышу с 4-этажного дома в Тобыле. На месте работает ЧС и все службы города.