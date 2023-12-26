Новости

Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле

26 декабря 2023, 10:15 |  Происшествия

О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели. Сегодня утром, 26 декабря, в 4-этажном жилом доме в микрорайоне Водник города Тобыл порывы сильного ветра сорвали крышу.

- Сейчас соответствующие службы оценивают ситуацию и масштабы разрушения, - сообщили в акимате Костанайского района. - Все осложняется шквальным ветром, который накрыл регион.

Тем временем в Лисаковске сильный ветер обрушил городскую елку.