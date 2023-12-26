Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
26 декабря 2023, 10:15 | Происшествия
О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели. Сегодня утром, 26 декабря, в 4-этажном жилом доме в микрорайоне Водник города Тобыл порывы сильного ветра сорвали крышу.
- Сейчас соответствующие службы оценивают ситуацию и масштабы разрушения, - сообщили в акимате Костанайского района. - Все осложняется шквальным ветром, который накрыл регион.
Тем временем в Лисаковске сильный ветер обрушил городскую елку.
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