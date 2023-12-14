Депутат Екатерина Смышляева озвучила запрос от лица своих коллег из фракции партии Amanat. Обращение депутатов касалось безопасности миллионов казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем запросе депутаты высказались о нарушениях в эксплуатации газовых баллонов. Тем временем в обороте их находится около 2 миллионов.

"Несмотря на инициированные нашей фракцией нормы закона о требованиях к их заправке и техобслуживанию, ситуация остается прежней. При этом риски взрыва неправильно заправленного баллона в холодное время возрастают", - отметила Смышляева.

Тем временем, нарушая все правила, автогазозаправочные станции продолжают разливать газ в тару клиентов. Газонаполнительные пункты неохотно закупают баллоны, поскольку невозможно обеспечить их возвратность. Небезопасным также является использование природного газа домохозяйствами.

"До 2022 года рынок техобслуживания внутридомового газового оборудования был искусственно монополизирован и тесно связан с поставщиками газа. По всей стране работала, а точнее сказать, делала вид практически единственная специализированная сервисная компания. Она заключала формальные договоры с жителями, которые не исполняла", - продолжила депутат.

В прошлом году на рынке была восстановлена конкуренция, стали образовываться новые сервисные компании. Сегодня на весь Казахстан работает порядка 276 организаций, при этом большая их часть сосредоточена в областных центрах и городах республиканского значения.

"Среди причин – дефицит квалифицированных специалистов и отсутствие управляемого спроса. В первом случае - депрофессионализация отрасли. Во втором - элементарное нежелание потребителей заключать договоры", - прокомментировала ситуацию Смышляева.

Контроль за этими процессами сегодня возложен на акиматы. Однако парадокс ситуации заключается в том, что газовые инспекции были фактически уничтожены, тогда как штрафы и функции остались.

"Таким образом, бесконтрольно пользуются опасным оборудованием почти 2,5 миллиона домов. И никто, что называется, не "газует", чтобы изменить ситуацию", - посетовала депутат.

Для исправления ситуации депутаты, в частности, предложили усилить администрирование норм законов, запрещающих заправку бытовых баллонов без соответствующей проверки и технического обслуживания, а также восстановить территориальные газовые инспекции с соответствующими штатами и полномочиями.

Напомним: недавно в Костанае произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого рухнуло одноэтажное здание. Из-под завалов извлекли тела троих погибших. 12 декабря спасатели назвали возможную причину трагедии.