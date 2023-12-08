Сегодня, 8 декабря, субсидирование тарифа на воду из централизованных источников (водопровода) обсудят на заседании комиссии областного маслихата. А 11 декабря этот вопрос вынесут на внеочередную сессию облмаслихата.

О проблеме "НГ" сообщили в конце ноября жители Алтынсаринского и Мендыкаринского районов - тариф на воду в селах повысили в несколько раз. В первом случае в селах есть водопровод, во втором - только пункты раздачи воды (ПРВ).

Жители с. Шокай возмущаются повышением тарифа на воду в сельском чате WhatsApp

Жители с. Шокай и Докучаевка Алтынсаринского района сообщили, что за ноябрь-декабрь по новому тарифу им нужно платить 696,46 тенге за 1 кубометр воды вместо 55 тенге.

- В 2019 году в селе Шокай построили водонапорную башню и с 2021 года стали подавать воду в дома, - пояснил Жанат БАЗАРБАЕВ, у которого в селе живут родители. И делает вывод: - Какая-то золотая вода в Казахстане, нынче дороже бензина!

Тариф на воду за ноябрь-декабрь у жителей сел Алтынсаринского района вырос в 12 раз

В отделе ЖКХ акимата Алтынсаринского района "НГ" пояснили, что с 1 января 2023 года решением областного маслихата была установлена цена на субсидированную воду 55 тенге за куб. м.

- Управлением энергетики и ЖКХ был утвержден годовой лимит по объему субсидированной воды, который закончился в августе текущего года, - пояснил руководитель отдела Ербулан КУРПЕБАЕВ. - В связи с этим население оплачивает воду по полному тарифу в размере 696,49 тенге за 1м/куб.

Сейчас жители нескольких сел в Мендыкаринском районе платят за одну флягу 546-615 тенге

В с. Михайловка Мендыкаринского района с 30 октября увеличилась цена со 170 тг за 1 флягу (40 л) до 265 тг. В других селах района - Введенке, Алешинке, Борках и Тенизе - со 170 тенге до 546-615 тенге. Повышение тарифа прокомментировал руководитель отдела ЖКХ Мендыкаринского района Николай ГУЛАКОВ:

- С 1 сентября на основании приказа департамента Комитета регулирования естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области (ДКРЕМ) произошло повышение тарифа на воду с 321,40 тг/л до 503,92 тг/л. На основании данного тарифа была рассчитана калькуляция стоимости 1 литра воды реализуемого через ПРВ, которая на сегодня составляет от 8 до 9 тенге за литр, в зависимости от расстояния транспортировки.

5 декабря на брифинге в РСК ситуацию прокомментировал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Азамат НАРИМАН:





- Повышение тарифа на воду происходит, так как местные власти вероятно либо не успели подать бюджетную заявку, либо субсидий не хватило на данный регион. На сессию облмаслихата выдвинут те районы, которые не попали под субсидии, в которых произошло подорожание. Если в 2024 году им будут выделены средства на субсидирование, то данная проблема решится.

Он отметил, что это касается только водопроводной воды. И пояснил ситуацию с ПРВ:

- Пока что этот вопрос полностью не решен. Все зависит от того, какое решение примет министерство энергетики. Вопрос решается еще с лета 2023 года, и когда будет решен, пока неизвестно. Если вы в каком-то месяце потратили условно 400 тенге за флягу воды, которая до повышения тарифа стоила 170 тенге, то в следующем месяце после субсидирования будет перерасчет и потраченная вами разница будет выплачена. Либо вы можете накопить эти деньги и на них в следующий раз купить 2-3 фляги воды.

«НГ» писала про похожую ситуацию в других районах - Федоровском и Алтынсаринском. Там проблема была решена за счет субсидирования тарифа на воду властями из местного бюджета.

Фото Андрея СКИБЫ