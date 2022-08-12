Жители с. Алтынсарино (бывшая Альжанка) Мичуринского сельского округа в декабре 2021 года радовались тому, что в село по их просьбам провели водопровод. Ранее воду брали из скважин, но они начали высыхать. Летом 2022 года радость сменилась возмущением, когда им сообщили о размере платы за воду.

Ситуацию обсуждали сегодня, 12 августа, в актовом зале местной школы.

- 26 июля коммунальщики снимают у нас показания счетчиков и говорят, чтобы мы их записали, - рассказал на встрече житель с. Алтынсарино Ермек ЖУВАНЫШЕВ. - А 5 августа была встреча акима сельского округа с населением. На этой встрече был также директор Затобольской ТЭК, он объявил, что тариф теперь будет почти 4 000 тенге. Нам сказали, чтобы с 26 июля мы платили по этому тарифу, что потом будут субсидировать, но когда это будет - нам неизвестно. Сейчас у людей потребление воды по 10 кубов в месяц, это уже 40 000 тенге! Нас ведь даже не предупредили, в СМИ не сообщали! А то, что они в Instagram писали, мы не знаем, не все ими пользуются. Мы готовы платить, но по нормальному тарифу! Нас ввели в заблуждение! Предлагаю аннулировать показания счетчиков с 26 июля, пускай они придут 15 августа и введут этот тариф по новой. Но в таком случае люди хотя бы будут знать, что с нас будут снимать 4 000 тенге за куб. И поверьте мне, мало кто будет пользоваться этой водой!

В зале стали шуметь и возмущаться, многие кричали, что у такого дорогого тарифа нет никаких оснований. На критику ответил директор КГП “Затобольская ТЭК” отдела ЖКХ акимата Костанайского района Фамил КУРБАНОВ:





- С вами мы уже встречаемся неоднократно. Людям мы объяснили, что наши сотрудники будут снимать показания с прибора учета. Для того чтобы ввести тариф, сначала нам нужно было понять, сколько у нас абонентов, кто будет пользоваться водой, снять показания с счетчиков. Потом я приехал к вам, объявил о новом тарифе, раздал листочки. Вас предупреждали и обо всем говорили!

Тариф на питьевую воду в размере 3972 тенге/1 куб. м утвердил антимонопольный комитет. Курбанов заверил - как только придут субсидии из бюджета, алтынсаринцы будут платить по 30 тенге, остальную сумму компенсирует государство.

Найти консенсус попыталась депутат Костанайского районного маслихата от партии “Ак Жол” Алия ЖУНУСОВА.





- Я послушала две стороны и поняла, что раз тариф утвердили - значит все законно. Кто-то, может, неправильно понял, кто-то не согласен, но я на стороне здравого смысла. Снимите показания, ведь даже 3 куба - это 12 000 тенге, очень серьезная сумма, - сказала она народу. И обратилась к коммунальщику: - Аннулируйте им тариф за период, когда они платили по 4 000 тенге. А сейчас люди хотя бы будут знать, какую сумму они платят за 1 куб. Когда дождемся субсидий, будете платить по 30 тенге.

В зале стали апплодировать.

- Давайте сделаем так - Алия Жунусова сделает депутатский запрос, мы рассмотрим предложение и объявим решение, - подытожил аким Мичуринского сельского округа Костанайского района Балатбек ЖУМАГАЛИЕВ. - Если сегодня ответим, то вам надо будет показания счетчиков отправить. Вы впервые получили водопровод, поэтому у вас нет перерасчета. Субсидии в любом случае будут, оставить без них целый населенный пункт нельзя - это уже уголовное дело.

Фото Андрея СКИБЫ