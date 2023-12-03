Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в ответ на запрос "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Изначально следствие вели по статье хулиганство. А 1 декабря стало известно, что 85-летняя Асия Кутварова скончалась.

- Проведенной экспертизой установлена причина смерти - острая легочная сердечная недостаточность, хроническая ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, - пояснили в ведомстве. - Также у пенсионерки установлены переломы нескольких ребер. В связи с чем досудебное расследование переквалифицировано на п. 5 ч.2 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений».

При этом в полиции отметили, что эксперты не связывают травмы, полученные пожилой женщиной, с причиной смерти.

Напомним, в дверь квартиры Асии Кутваровой 23 ноября постучались две женщины, а затем одна из них вытащила ее из квартиры и избила. Ее избиение остановила проходящая мимо женщина, она же и сообщила об этом в скорую. Пожилую женщину доставили в Костанайскую городскую больницу, где она составила заявление в полицию. Позже сын забрал старушку в Федоровку, где Асия Каримовна проходила лечение в местной районной больнице. Полиция установила личность женщины, избивавшей Асию Кутварову.

Фото из архива "НГ"

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