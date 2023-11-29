85-летняя Асия КУТВАРОВА около 5 лет проживает одна в своей квартире в районе железнодорожного вокзала. Днем 23 ноября к ней в дверь постучались две незнакомые женщины.

У Асии Каримовны гематомы на лице...

- Они вдвоем напали на меня! - рассказала Асия Каримовна "НГ" 26 ноября в палате терапевтического отделения Федоровской районной больницы, где она проходит лечение после этой встречи. - Вытащили на лестничную клетку, я живу на втором этаже, а они спустили меня по лестнице на первый. Пинали меня, я катилась, как не знаю кто... На улицу вытащили... Больше ничего не помню. Женщин этих я не знаю. Помню, что одна в светлых брюках была, другая... Не помню. С кем-то перепутали, может, или заказали меня... Когда били, я пыталась в дверь к соседям постучать, но они сказали: «Никто не выйдет!». Так и было - никто не вышел...

... правой руке...

По словам внучки пострадавшей Елены КУТВАРОВОЙ, избиение остановила проходившая мимо женщина, она вызвала скорую и пенсионерку увезли в Костанайскую городскую больницу.

- Как понимаю, там сняли побои и сообщили участковому, - пояснила Елена. - Он и должен был принять заявление. По крайней мере, бабушка его составляла.

… и правой ноге...

Вечером 24 ноября сын забрал старушку в Федоровку, где он живет. Утром 25 ноября отвез в Федоровскую РБ, днем она сказала, что хочет домой, и выписалась. Но вечером ей стало плохо, вернулась в больницу.

Асия Каримовна сообщила "НГ" - дверь в ее квартиру была открытой, однако нападавшие ничего не взяли. Предположила, что их целью было именно избиение. За что - не знает. Говорит, что конфликтов с другими жильцами дома у нее никогда не было.

Сейчас все тело у нее в гематомах - били по голове, рукам, туловищу и ногам. Врачам она не доверяет, окружающих боится.

- У пациентки травмы грудной клетки, правой ноги, на лице также с правой стороны. Переломов нет. Было сотрясение мозга, но тяжелого поражения нет, - пояснил «НГ» дежурный врач Федоровской РБ Данил НЕТЁСОВ. - Сейчас у нее скачет давление. Мы проводим нейропротективную терапию (восстановление и защита клеток нервной системы - «НГ»), пытаемся контролировать давление - вроде получается. Вообще ее состояние более-менее стабильное

Сейчас пенсионерка проходит лечение в Федоровской районной больнице

28 ноября в пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали, что в больницу была доставлена 85-летняя женщин, с диагнозом «ушибы теменной области и ушиб грудной клетки», которая сообщила, что ее избили.

- Заявление было зарегистрировано полицией в тот же день. Было установлено лицо, наносившее телесные повреждения. На месте было две женщины, но телесные повреждения наносила одна. Есть свидетельские показания и записи камер видеонаблюдения, - пояснили в ведомстве. - По данному факту в управлении полиции Костаная начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК «Хулиганство». Проводятся следственные действия, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Внучку Асии Каримовны возмущает, что расследование проводят по такой мягкой статье.

- По статье «Хулиганство» дадут одной 15 суток или административный штраф, а вторая вообще не при делах оказывается, - говорит Елена Кутварова. - У стариков долго все заживает, если заживет вообще... А вдруг она после этого месяц-два проживет и все... Кто за это ответит?

В пресс-службе ДП пояснили:

- Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. После того, как пенсионерку выпишут из больницы и изучат ее историю болезни, и если экспертиза покажет, что бабушке был нанесен средний, либо тяжкий вред здоровью, то будет переквалификация статьи. Дело по ст. «Хулиганство» возбудили потому, что лицо, нападавшее на бабушку, совершило это из хулиганских побуждений.

В марте этого года в Тобыле избили 73-летнего Владимира Стрельникова. Его обидчика административный суд признал виновным в нанесении побоев и арестовал на 5 суток.



Фото Андрея СКИБЫ