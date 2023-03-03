73-летний Владимир СТРЕЛЬНИКОВ уже 7 лет проживает в общежитии по ул. Механизаторов, 1 в Тобыле. 26 февраля, около 20.00, в его комнату зашел сосед Валерий Финько. По словам пенсионера, с ним был парень, которого он видел впервые, Финько был пьян и требовал деньги, Стрельников отказал.

На лице у Владимира Васильевича гематомы...

- У нас с Валерой были нормальные отношения, - вспоминает Владимир Васильевич. - Он и раньше иногда выпивал, я не пил с ним никогда. Периодически он ко мне пьяный приходил. Финько сначала один был, он в соседней комнате живет, он пожилой уже, за 50 ему где-то. Потом второй пришел, лет 25-30 на вид, чернявый такой. Финько угрожал, говорил «Давай карточку!». Я не дал.

По словам Стрельникова, гости били его по лицу и туловищу, от ударов он потерял сознание.

а также на руках...

- Я очнулся на следующий день, - рассказал потерпевший. - Оказалось, что дверь закрыта на ключ. Потом открыли дверь, меня отвезли в областную больницу. Врачи ничего мне про диагноз не сказали, быстро все, раз-раз. Тяжело вспомнить. Два дня вроде в больнице был. Они что-то писали, не знаю что. Потом я написал заявление в полицию. Приняли. Суд был, им 5 суток дали, считаю - несправедливо, это все от пьянства! Вот побои все! - Стрельников показывает синяки на руках. - Но больше я никуда не пойду, ни по судам, ни в полицию, хватит мне этого!

Сейчас у старика синяки на лице, руках и шее. Он боится, что нападавшие могут избить его снова.

...и шее

- Валера может, он здоровый такой, но вообще в жизни он спокойный. Он знал, что я пенсию на карточку получаю, - говорит Стрельников. - Тут все про это знают, знают даже, какого числа получаю. Тут многие выпивают, администратор следит, чтобы не пили, но у них получается проносить в свои комнаты.

По словам Стрельникова, когда его избивали, разбили стекло в шкафу. Ранее трещину он не видел

У Владимира Васильевича есть ключ от комнаты, теперь он постоянно закрывает свою дверь и не пускает посторонних. Долго отказывался пускать корреспондента, хотя я был вместе с его знакомым Вадимом, который принес ему продукты. Постоянно смотрит в окно на проходящих мимо.

По словам администратора общежития, Стрельников и сам часто выпивал. 27 февраля была ее смена, пенсионера она нашла лежащим на полу. Окно в комнате было открыто. От дальнейших комментариев администратор отказалась. Но мы получили комментарий главного администратора общежития Любови КАСТАСКИНОЙ:

Владимир Стрельников живет в общежитии по ул. Механизаторов, 1 в Тобыле

- Их там трое было: Финько, его знакомый и сожительница Валерия - Татьяна. Владимир Васильевич - маленький и худенький, вот и решили его ограбить. Зашли к нему, требовали деньги, потом стали избивать, там была разбитая бутылка - вся в крови, ей били тоже. Они деньги искали - всю комнату потом перерыли! Закрыли на замок дверь, окно открыли, ключ мы потом нашли на первом этаже (комната Стрельникова находится на втором - "НГ"). Палас чистили потом - весь в крови был! Его в больницу забрали.

По словам Кастаскиной, за 7 лет проживания в общежитии Стрельников пил очень редко, начал выпивать, когда у него сын умер, но последние два месяца не пил вообще. Финько и его сожительница собрали вещи и покинули общежитие, больше там не появлялись. Кем был второй парень, про которого говорит Владимир Васильевич, она не знает.

- У нас в общежитии установлены камеры наблюдения, администратор следит за теми, кто заходит в общежитие. Но что происходит в комнатах, мы, конечно, не видим, - говорит Кастаскина. - После этого инцидента планируем нанять охранника для большей безопасности.

В Судебном кабинете размещено постановление Костанайского районного суда Костанайской области в котором указано, что «Финько в состоянии алкогольного опьянения причинил Стрельникову телесные повреждения, причинив ему физическую боль, не повлекши причинение легкого вреда здоровью». В ходе судебного заседания Финько вину в совершении административного правонарушения не признал.

В итоге суд постановил признать Валерия Финько виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 прим. 2 ст. 73-2 КоАП РК «Причинение побоев» и наложить взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток с установлением особых требовании сроком на 6 месяцев в виде запрета на употребление спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, а также явки в УПП №2 Тобыла отдела полиции Костанайского района 3 раза в месяц.

3 марта корреспондент «НГ» обратился за комментарем в ДП Костанайской области.

- Стрельников от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказался, поэтому тяжесть причиненных телесных повреждений квалифицируются, как нанесение побоев, - пояснила «НГ» пресс-секретарь ДП Костанайской области Елена КАШАРИНА. - При рассмотрении в суде судья предложил Стрельникову назначить экспертизу, он также отказался. Участие второго человека не подтвердилось. Однако утверждения потерпевшего будут проверены полицией еще раз.

Мы обратились в пресс-службу областной больницы, чтобы уточнить, в каком состоянии был Стрельников в момент поступления. Ждем ответа.

В Тобыле у Владимира Васильевича живет сестра Надежда, но у нее своя семья, поэтому пенсионер не может жить с ней. Сестра помогает. Его дети проживают в Кемерово.

- За месяц в общежитии плачу 32 000 тенге. Пенсии хватает, - говорит Стрельников. И вспоминает: - Был прапорщиком в общевойсковых, и токарем работал, трактористом, кем только не был...

Фото Андрея СКИБЫ