О смерти Асии Кутваровой, в дверь которой 23 ноября постучались две женщины, а затем одна из них вытащила ее из квартиры и избила, «НГ» сообщила внучка пострадавшей Елена КУТВАРОВА.

Асии Каримовны не стало в ночь с 30 ноября на 1 декабря

- Бабушка умерла сегодня ночью, с 30 ноября на 1 декабря, - пояснила она. - Вчера бабушку забрали домой из больницы, на руках занесли - ноги у нее отказали... А ей там написали, что только травма головы... Беспредел полнейший! Думала, может публикации в СМИ как-то сдвинут процесс. Но нет - костанайским следователям все равно. По «хулиганке» сейчас быстренько закроют и все...

Похороны Асии Каримовны пройдут завтра, 2 декабря, в селе Федоровка, куда ее после избиения забрал сын.

- Понятно, что они шли изначально избивать или убивать. Они знали точный адрес, что бабушка одна. И понимали, что будут не наказаны, раз не побоялись камер, - прокомментировала инцидент Елена. - Со слов бабушки, когда ее били, одна у другой спрашивала: «Точно она, не ошиблись?». Вытащили ее на улицу, видимо заказчику показать, что справились. Надо, чтобы по камерам смотрели, кто рядом наблюдал.

Напомним, 28 ноября в пресс-службе ДП Костанайской области на запрос «НГ» ответили, что предоставить корреспонденту доступ к записям с видеокамер не представляется возможным, так как они были изъяты в рамках следствия.

Сегодня, 1 декабря, в ведомстве сообщили, что ждут заключение эксперта. Назвать «НГ» причину смерти Асии Кутваровой пообещали, как только придут результаты.

Пенсионерка около 5 лет проживала в своей квартире недалеко от ЖД вокзала в Костанае. Ее избиение днем 23 ноября остановила проходящая мимо женщина, она же и сообщила об этом в скорую. Пожилую женщину доставили в Костанайскую городскую больницу, где она составила заявление в полицию. Позже сын забрал старушку в Федоровку, где Асия Каримовна проходила лечение в местной районной больнице.

Напомним, в марте этого года в Тобыле избили 73-летнего Владимира Стрельникова. Его обидчика административный суд признал виновным в нанесении побоев и арестовал на 5 суток.

Фото из архива "НГ"