О ремонте в детской областной больнице корреспондент "НГ" спросил сегодня, 24 ноября, на брифинге в РСК. Министр здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ в октябре прошлого года уже посещала скандальное медучреждение и тогда заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов заверил, что ремонт завершат в первой половине 2023 года. Но обещание выполнено не было, окончание ремонта отодвинули на 2024 год. Мы попросили министра назвать более точные сроки.

- Хороший вопрос. Я тоже разочарована, - ответила Ажар Гиният. - Узнала, что до сих пор идут судебные тяжбы и детская больница не служит детям. Факт в том, что там идет нарушение закона и соответствующие органы разбираются.

Более подробно прокомментировал заместитель акима Костанайской области Ринат МУХАМЕТКАЛИ. Он вернулся к высказыванию акима Кумара Аксакалова, который в середине августа 2023 года говорил, что решение суда «ставит точку» в больничной эпопее



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- На сегодня акт технической экспертизы у нас имеется, - сообщил Мухаметкали. - И есть подрядчик, который уже ведет расчеты на завершение работ. Мы с ним периодически встречаемся. Он обещает, что в декабре окончательные расчеты будут представлены, после этого начнутся строительные работы. Но для того, чтобы решить этот затянувшийся вопрос, вы знаете, весной этого года детскую больницу перенесли в модульную (бывший ковидный госпиталь - "НГ"). По программе мы хотели показать это место министру.

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- Я хочу добавить, что правительство большое внимание уделяет инфраструктуре системы здравоохранения, - сказала Гиният. - Очень много больниц, которые построены в прошлом веке и не соответствуют современным стандартам. И есть населенные пункты, где нет больниц. Мы выделяем деньги на строительство медпунктов в регионах. Но, к сожалению, в сфере строительстве часто встречаются недобросовестные подрядчики. И задачи по улучшению инфраструктуры, которые мы вместе с акиматами поставили, затягивает их выполнение. Мы будем еще обсуждать эту проблему. Конечно, как министр здравоохранения, я бы хотела своевременного ремонта больниц.

"НГ" напомнила, что прежний подрядчик ТОО "Вершина" с 2020-го года пытается обратить внимание чиновников на необходимость доработки проекта реконструкции больницы, который противоречит санитарным нормам. Например, в рентгеновском кабинете главного корпуса (1-й этаж) вытяжная система вентиляции встроена в общую систему, что является недопустимым и может быть признано проектной ошибкой. Так будет ли корректировка проекта?

- Вы знаете, что во время судебного процесса никто не имел права разбираться параллельно, где есть нарушения, - отметил Мухаметкали. - Сейчас судебный процесс завершен, мы отвечаем за дальнейший ремонт. Что касается версии подрядчика о возможной ошибке, то в ней должны разбираться правоохранительные органы. Мы все соответствующие материалы отправили им.

Журналист Татьяна ФАЙЛЬ попросила прокомментировать мнение, что главной причиной затянувшегося ремонта является "желание должностных лиц скрыть факты коррупции". И уточнить - правда ли, что больница судится с подрядчиком, потому что им просто нечем платить за работу?

- Это было до меня. Но, насколько я знаю, около миллиарда подрядчику было выплачено, - сказал Мухаметкали. - Оставалось не так много средств. И это неверно, что денег не хватило и поэтому больница пошла в суд. Два года стройка стоит и из местного бюджета все равно уйдет больше средств, чтобы ее завершить. В этой связи акимату затягивание ремонта невыгодно. И создавать такой резонанс - это не может быть правдой.

Мухаметкали также отметил, что "в повестке не стоит вопроса" смены руководителя управления здравоохранения из-за истории с ремонтом детской больницы.

Фото Георгия ГОВОРОВА