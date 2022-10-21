Глава министерства здравоохранения РК Ажар ГИНИЯТ вчера, 20 октября, побывала в нескольких лечебных учреждениях области. В том числе посетила проблемный объект в Костанае, осмотрела, что сделано.

- Ремонт выполнен на 90 процентов, - сказала она, отвечая на вопрос «НГ», - имел место спор между администрацией больницы, заказчиком, и подрядчиком, который разрешался в судебном порядке. Теперь с участием акимата будет заключаться новый договор. И власти планируют в короткие сроки завершить ремонт. Также я посещала то учреждение, где дети лечатся сейчас. Это отдельно стоящее здание, лечение пациенты получают в соответствии с протоколами, все соответствует санитарным нормам, хотя помещения тоже нуждаются в ремонте... Поэтому я предложила, чтобы стороны пришли к согласию и завершили работы по областной больнице.

Корреспондент «НГ» уточнил, будет ли новый договор с новым подрядчиком.

- Можно я отвечу, - сказал заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ, который также участвовал в брифинге, - принято решение о корректировке проекта. Надо понимать, что с начала ремонта прошло два года, где-то СНиПы (строительные нормы и правила — НГ) поменялись. По корректировке есть свои сроки, потом получение госэкспертизы. А тот подрядчик будет или иной — это мы в законодательном порядке определимся в ближайшее время. И в первом полугодии 2023 года завершим ремонтные работы.

Второй вопрос от «НГ» также касался областной детской больницы. В редакции появилась информация о задержке ее работникам заработной платы. На 2-3 недели. Уже не один раз. Последняя задолженность была погашена накануне приезда министра. С чем такие задержки могут быть связаны, возможно, дает сбой система ФСМС, спросили мы.

- Вчера при посещении больницы и беседы с медработниками передо мной такой вопрос не поднимался, - сказала министр, - а вообще своевременная выдача заработной платы — это персональная ответственность первого руководителя медицинской организации. Сегодня в системе здравоохранения проблем с финансированием нет. Если больница выполнила свой объем работы, уже получила и использовала годовое финансирование, то далее действуют так — министерство здравоохранения специально создало комиссию, которая рассмотрит, как сложилась задолженность, проверит, подтвердит обоснованность и тогда дополнительные объемы оказанных услуг будут профинансированы... Но вчера я задавала им вопрос о том, как они зарабатывают — там большой корпус, пять этажей, а лечится всего двадцать детей. Спрашиваю, как вы содержите это здание, как хватает финансов. Вопрос менеджмента первых руководителей — это очень важный вопрос, я говорила сегодня об этом во время встречи с главными врачами региона.

- Не стоит ли вопрос о замене главного врача областной детской больницы? - спросила журналист Татьяна НАЗАРУК, - нам известно, что больница имеет кредиторскую задолженность более 300 млн тенге, последнюю неделю в ней элементарно бинтов не было, могу показать фото — вместо бинтов использовали одноразовые простыни. Бинты, по нашей информации, завезли только вчера ночью. Родители без конца жалуются...

- Так как областная детская больница, как и другие больницы, является казенным коммунальным предприятием акимата Костанайской области, вопросы назначения или снятия главных врачей — вопрос чисто акимата области, - сказала министр здравоохранения.

- С учетом вопросов жителей, журналистов нужно, наверно, создать комиссию, изучить факты, если подтвердятся — принимать меры, - сказал Ерлан Спанов.

Уточнение: Улыкбек Асилбеков, столичный нейрохирург, руководит названной медорганизацией с марта 2019 года и все еще является исполняющим обязанности главного врача.

Фото Константина РАШЕВСКОГО