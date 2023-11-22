В Мажилисе высказались о предложении ввести единый часовой пояс по всему Казахстану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат Еркин Абиль сообщил, что начиная с 2019 года жители Костанайской области просят решить проблему несоотвествия официального часового пояса и природного времени.

"Разница между ними сегодня составляет почти 2 часа. Более 95 процентов территории Костанайской области находится в географическом часовом поясе UTC+4, а административно Костанайская область находится в часовом поясе UTC+6. Специалисты утверждают, что применение опережающего времени является одним из факторов обострения целого ряда социально опасных заболеваний", - сказал депутат.

По данным мажилисмена, Барселонская декларация о политике времени, принятая в октябре 2022 и уже подписанная рядом международных организаций, констатирует, что, "согласно научному консенсусу, для здоровья, экономики и безопасности человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному времени - естественному времени".

"Данная проблема существует не только в Костанайской области, но и по всей территории Казахстана. Астрофизический институт имени Фесенкова предложил применить ко всей территории Казахстана время часового пояса UTC+5.

Предлагаем в кратчайшие сроки завершить работу Межведомственной комиссии, выработать рекомендации и принять решение по введению единого часового пояса UTC+5", - заключил депутат Абиль.

Депутат считает, что в этом случае территория Казахстана будет находиться в одном укрупненном часовом поясе. Экономическая выгода состоит в улучшении координации всех государственных служб, транспортных и других коммуникаций.

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