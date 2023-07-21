Заседание рабочей группы при Правительстве РК о порядке исчисления времени пройдет в конце июля. Об этом «НГ» сообщил руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» Николай ГИНЬЯТОВ.





21 февраля административный суд Костаная вынес решение по его иску к управлению здравоохранения. Поводом для иска стал отказ облздрава предоставить Гиньятову результаты исследований институтов географии и астрофизического института им. Фесенкова и других ученых о влиянии нынешнего часового пояса на костанайцев. Именно на эти ответы постоянно ссылались чиновники управления, когда отказывались возвращать Костанайскую область в природный часовой пояс.

- Когда я попросил эти исследования, они ответили, что не смогли опросить сотрудников института географии, астрофизического института им. Фесенкова, института физиологии человека и животных, а также института молекулярной биологии и биохимии им. Айтхожина о наличии или отсутствии каких-либо рисков или негативных последствий для жителей, связанных с нахождением Костанайской области в существующем административном поясе, в связи с отсутствием финансирования, - комментировал «НГ» в феврале Николай Гиньятов. - Однако в административном суде выяснилось, что специалисты управления здравоохранения даже не обращались в эти институты и не выясняли, нужно ли платить за предоставление исследований.

Представители управления в суде признали свои действия незаконными и попросили заключить медиативное соглашение. Управление здравоохранение обязали направить запросы во все институты и выяснить, как влияет на жителей области то, что они живут не своем часовом поясе. Что они и сделали. На днях Гиньятову пришли все ответы.

- Институт не может предоставить информацию о наличии или отсутствии каких-либо рисков или негативных последствий пребывания жителей Рудного Костанайской области вне своего временного пояса, так как работы, проводимые в ИМББ, относятся к молекулярной биологии и биотехнологии, - написал, в частности, генеральный директор ТОО РГП на ПХВ «Институт молекулярной биологии и биохимии имени Айтхожина» Комитета науки Министерства образования и науки Камалидин ШАРИПОВ. - Исследования влияния на генетический аппарат пребывания человека, находящегося вне своего временного пояса, не подтверждено.

В Астрофизическом институте имени В. Г. Фесенкова предложили другой - можно сказать, сенсационный вариант.

- Для оптимального решения вышеуказанных проблем предлагаем следующее: сдвинуть на 1 час назад часы столичного региона и других областей к востоку от Актюбинской и Кзыл-Ординской областей и тем самым вернуть на законное поясное время, - сообщил директор института Чингиз ОМАРОВ. - При этом западные области останутся на своем времени, как и сейчас. В результате восточный регион Казахстана синхронизируется с западным и формула исчисления поясного времени UTC+5 будет единой для всего Казахстана. Единое время для всей страны - Пекинское - реализовано в Китае. Для Казахстана такое решение вопроса более естественно, так как столица находится близко к географическому центру страны.

В ответе института приведены данные о том, что Кызылординскую область, находящуюся в одном часовом поясе с Костанайской, вернули в свой природный пояс. В 2019 году такой же вопрос возник в Костанайской области.

- Осенью 2020 года в администрации области провели дистанционное совещание с нашим участием, но данный вопрос пока окончательно не решен, - пояснил Чингиз Омаров.

И сегодня Гиньятову пришла телефонограмма о том, что 31 июля, в 15.00, в режиме онлайн (ZOOM) состоится заседание рабочей группы по порядку исчисления времени на территории РК под председательством первого вице-министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева. Телефонограмму прислал и. о. первого вице-министра РК Кайрат Балыкбаев.

В рабочую группу вошли 60 человек, включая заместителя акима Костанайской области Рината Мухаметкалиева и заместителей акимов всех областей Казахстана. В ней также активист из Кызылорды Болат Нурхожаев и жительница нашей области Ольга Ведлер, активно борющаяся за возврат региона в свой природный часовый пояс уже несколько лет.

Географически Костанайская область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года живет в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут. Самым комфортным признано поясное время, когда разница для жителей соседних поясов составляет 1 час. В 1930 году в СССР для улучшения экономической ситуации и экономии электроэнергии установили декретное время - поясное плюс 1 час, то есть уже пошло опережение. Его устанавливали на несколько месяцев, но продлилось оно до распада СССР, а в ряде стран СНГ, в том числе в Казахстане, осталось по сей день. С 1956 года Казахская ССР провела укрупнение часовых поясов - вместо четырех осталось два. Потом были регулярные переходы на «зимнее» и «летнее» время. В 2004-м Костанайская и Кызылординская области отказались от перехода на «летнее» время, а границы часовых поясов на прежнее место не вернули. И две наших области, фактически и географически находящиеся в часовом поясе UTC+4, оказались в поясе UTC+6.

Активисты считают, что это негативно влияет на здоровье людей, провоцируют болезни. В связи с чем благодаря Болату Нурхожаеву Кызылординская область в 2018 году вернулась в свой часовой пояс.

- Когда согласовывали постановление от 11 декабря 2018 года об изменении исчисления времени, упоминалась и Костанайская область, так как она находится в одном часовом поясе с Кызылординской. Нас ошибочно перенесли в другой часовой пояс и вернуть должны были вместе, установив и границы часовых поясов, - объяснял «НГ» в 2020 году Болат Нурхожаев. - Когда с нашими доводами согласился президент Нурсултан Назарбаев и указ о возврате одного часа уже лежал на подписи, представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.