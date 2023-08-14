О последствиях обильных осадков в Костанае аким Марат ЖУНДУБАЕВ говорил сегодня, 14 августа, на аппаратном совещании. Он отметил, что дожди "обнажили проблему состояния кровли на крышах многоквартирных домов". Особое внимание предложил уделить домам по ул. Алтынсарина, Чкалова и в 9-м микрорайоне.

Фото из архива "НГ"

- Вообще я вам скажу, по крышам есть вопрос, который мы решаем, - сказал Жундубаев. - У нас есть "ЖКХ-ремонт". Жители должны иметь возможность по программе модернизации ремонтировать свои кровли. У нас 1212 домов, сейчас больше будет. Но особенно в старых домах есть вопросы по кровле. Просьба к жилищной инспекции заняться этим вопросом. Когда мы восстановим "ЖКХ-ремонт", нужно по программе довести до людей и ОСИ, как им воспользоваться этим механизмом.

Аким также высказался о том, что из-за дождей были подтоплены участки дорог на просп. Абая, Аль-Фараби и ул. Тауелсиздик. Вспомнил и о трассе под путепроводом на просп. Назарбаева. Он уже говорил об этом на прошлом заседании.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Об этом писали, говорили, даже мои слова переиначили, - прокомментировал публикацию "НГ" аким. - Из контекста я прошу журналистов мои слова не вырывать, в заголовок не вставлять. Я понимаю, вы хотите это все красиво преподнести. Я четко сказал - был удивлен сильному дождю, который затронул только один район, а не весь город.

Отвечая на вопрос "НГ", Марат Жундубаев прокомментировал ремонт шахматного клуба, где во время переукладки кровли затопило жилые квартиры. Жильцы публиковали в соцсетях видео, в котором объясняли, что вынуждены переехать из-за неприемлемых условий.

- Я уже говорил - это вина подрядчика, получилось так, что квартиры по ул. Байтурсынова и ул. Чернышевского были подтоплены, - сказал аким. - Было проведено обследование, акты составлены. Сегодня подрядчик там работает. В любом случае все работы будут проведены. Там есть только вопрос по их стоимости. Понятно, там, допустим, у людей были простые обои, теперь они хотят подороже. Подрядчик так объясняет. Но, я думаю, все, что мы обещали, подрядчик исполнит.

Жундубаев считает, что подрядчик должен закончить обновление фасада до дня города, ведь рядом будет стоять главная сцена. Кровля уже сделана. У подрядчика после праздника останутся только работы по благоустройству двора. Договор позволяет работать в такие сроки.