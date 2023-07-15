Последствия ночного дождя показала жительница дома на углу улиц Аль-Фараби и Байтурсынова, где расположена башня с часами. На кадрах видно, как на стенах образовались потеки, а в натяжные потолки заполнились водой.

- Мда.. Весь мой ремонт поплыл. Все мокрое: "ниагарский водопад", - комментирует автор видео.

В пресс-службе акима города, комментируя происшествия, сообщили, что все последствия дождя в доме будет устранять подрядчик:

- На месте находятся ответственный заместитель акима города, отдел жилищных отношений, работает подрядная организация. Все последствия будут устранятся за счёт подрядной организации.

Подобная ситуация произошла еще в одном доме, где также идет ремонт крыши, по адресу ул. Чернышевского, 111. Аким города выехал в пострадавшие дома, сообщили в пресс-службе.