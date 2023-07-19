Проливной дождь в субботу, 15 июля, залил жилые помещения и подъезды двух многоэтажных домов: № 111 по ул. Чернышевского и № 55 по ул. Байтурсынова. Пострадали жители 22 квартир. Сейчас эти дома ремонтируют по госпрограмме, поэтому на них не было кровли.

Фото из архива "НГ"

Капремонт проводит ТОО «ЖилСтройСервис-98» за счет городского бюджета. Этот же подрядчик отремонтируют еще 4 дома: №№ 38, 43 и 72 по пр. Аль Фараби и № 51 по ул. Толстого. В отделе жилищных отношений "НГ" пояснили: во всех домах до 1 октября планируют отремонтировать кровлю с установкой шатровой крыши, фасады с теплоизоляцией. Также в проекте остекление балконов и подъездных окон, проведение наружной подсветки. Все это - ради «придания единого архитектурного облика Костаная». Всего на ремонт 6 домов выделено 693 млн тенге.

На аппаратном совещании в понедельник, 17 июля, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал ситуацию.

- На прошлой неделе мы указывали подрядчику: если вскрываете крышу, то в случае проливного дождя кто будет отвечать? Но те заручились, что они строители великие, не первый раз делают ремонт. Сказали: «Наше предприятие 25 лет работает». Это хорошо, что костанайская фирма. Но теперь вы подвели. Никто мириться не будет! - обратился он к представителю подрядной организации.

Фото Сауле КУАНБЕК

Весь ущерб, которые понесли жители 22 квартир, и проведение косметического ремонта в подъездах, по словам главы города, возьмет на себя подрядчик. Параллельно с выполнением обязательств по договору.

- Теперь смотрите за качеством, чтобы завтра не сдуло ваше перекрытие, судя по вашему отношению. Сейчас сделаете временное перекрытие от крупного дождя из мешковины, целлофана, а новый дождь будет - опять будут проблемы. Вы там телами своими будете закрывать! - продолжил Жундубаев.

Особое внимание аким уделили дому с часовой башней на ул. Байтурсынова, 55.

Фото Сауле КУАНБЕК

- Вы делаете Шахматный клуб, это сердце Костаная. Вам доверили, как хирургу, сердце, а вы, как студент с плохим дипломом, начинаете делать эту операцию. Поэтому смотрите, никто мириться не будет, - повторил Жундубаев. - От населения я все выслушал - какой у вас рабочий график, кто у вас там работает. Поэтому вам нужно работать не до 18:00. По закону до 23:00 можно шуметь, вот до 22:30 вы должны работать. На каждодневный контроль беру вас, я сам лично буду ходить. Если вы не можете работать, тогда найду строителей и поставлю на крышу, а вы им заплатите деньги.

Фото Сауле КУАНБЕК

Аким потребовал, чтобы капремонт в этом доме завершили до Дня города.

- До 19 августа должны сделать все красиво и качественно. А вы, - обратился он к руководителю отдела жилищных отношений Радику Искалиеву, - должны проверить. Сидите с ними тоже вместе. Остальные пусть по графику идут.

Марат Жундубаев отметил, что с себя ответственность, как глава города, не снимает. Более того, сделал замечание заказчику в лице руководителя отдела жилищных отношений за отсутствие должного контроля.